Zašto vam biskvit uvek splasne? 5 zlatnih pravila za vazdušasto testo koja provereno rade

Otkrijte zašto vam biskvit uvek splasne i kako da svaki put bude visok i mekan. Ovi jednostavni, provereni saveti garantuju uspeh.

Koliko puta ste s nevericom gledali u rernu dok divno narastao kolač odjednom tone kao Titanik, ostavljajući vas u čudu? Nema ničeg goreg od tog osećaja razočarenja kada trud propadne za minut. Ako se i vama biskvit uvek splasne, verujte nam – niste jedini, a rešenje je, srećom, „prosto kao pasulj“.

Mnogi veruju da je problem u lošem brašnu ili „teškoj ruci“. Glavni krivac je skoro uvek nagla promena temperature ili nestrpljenje. Evo kako da stanete tome na put jednom zauvek i napravite kolač o kojem će komšiluk pričati.

Tajna nije u receptu, već u temperaturi!

Da bi Vam patišpanj bio kao oblak, morate ispoštovati ovih pet zapovesti. Sve ostalo su prazne priče koje možete zaboraviti.

1. Jaja moraju biti sobne temperature. Ako ih izvadite pravo iz frižidera i počnete da mutite, nećete dobiti onaj čvrst šne koji drži strukturu. Izvadite ih bar sat vremena ranije, to zlata vredi.

2. Brašno se uvek prosejava. Ma dajte, ne budite lenji, molim vas. To traje minut, a prosejano brašno je puno vazduha koji sprečava da testo postane teška cigla.

3. Zaboravite mikser kad dodate brašno. Ovo je ključno! Brašno umešajte isključivo špatulom ili varjačom, laganim pokretima „odozdo nagore“. Agresivno mućenje ubija mehuriće vazduha i zato Vam testo pada.

4. Ne otvarajte rernu pre vremena! Ovo je smrtni greh pečenja. Prvih 20 minuta rerna mora biti zatvorena. Svako „virkanje“ pušta hladan vazduh i to je tačan trenutak kada biskvit uvek splasne.

5. Postepeno hlađenje. Kada je gotovo, samo odškrinite vrata rerne i ostavite ga unutra još desetak minuta. Šok od hladnog vazduha u kuhinji će ga momentalno spustiti.

Brzinski postupak za uspeh

Sada kada znate tajne, evo kako to izgleda u praksi, korak po korak, da ide „kao po loju“:

Dobro umutite belanca u čvrst sneg sa prstohvatom soli.

Postepeno dodajte šećer i žumanca, jedno po jedno, ne prekidajući mućenje.

Isključite mikser i lagano umešajte prosejano brašno špatulom.

Izlijte u kalup i pecite u zagrejanoj rerni – i ne dirajte vrata!

Spremite se za pohvale!

Nema lepšeg osećaja nego kada iz rerne zamiriše pravi domaći kolač, visok i mekan kao duša. Primenite ove savete i gledajte kako Vaše vazdušasto testo postaje glavna zvezda trpeze. Ne čekajte neku posebnu priliku, iznenadite ukućane već danas i uživajte u svakom zalogaju, jer ovo provereno radi!

