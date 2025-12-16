Zdravo, posno i smaže se za tren! Ne treba vam šećer ni brašno, a pravi se za 5 minuta.
Zdravo, posno i svi ih vole – ovaj recept definitivno treba da isprobate.
Predstavljamo vam recept za zdrave energetske kuglice koje će vas oduševiti svojim ukusom i jednostavnošću pripreme. Zaboravite na šećer i brašno, ove poslastice su potpuno prirodne i spremne su za samo pet minuta!
Sastojci:
– 200 g urmi
– 50 g badema, oraha ili drugih orašastih plodova
– 20 g suvog voća (brusnice, suvo grožđe)
– 1 kašika kokosovog ulja
– 50 g usitnjenih orašastih plodova za dekoraciju
– nekoliko kašika vode po potrebi
Priprema:
U blenderu ili multipraktiku ubacite urme, 50 g orašastih plodova, 50 g suvog voća i kašiku kokosovog ulja. Blendajte dok ne dobijete glatku smesu koju možete oblikovati u kuglice.
Ukoliko je smesa suva, dodajte nekoliko kašika vode i ponovo izblendajte.
Kada ste napravili kuglice, uvaljajte ih u usitnjene orašaste plodove za dodatni ukus i dekoraciju. Takođe, možete eksperimentisati sa kombinacijom badema, pistaća i oraha, ili koristiti kokos, susam ili kakaov prah.
I to je to! Vaše zdrave energetske kuglice su spremne za uživanje. Uživajte u svakom zalogaju!
