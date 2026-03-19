Posni beli anđeo sa pečenim lešnicima: Gotov je za tili čas, a ukusom nadmašuje sve mrsne poslastice

Posni beli anđeo budi najlepša sećanja i osvaja goste na prvi zalogaj. Obradujte porodicu i odmah isprobajte ovaj savršeni posni desert!

Kada dođu dani posta, mnogi domaćini pogrešno misle da se moraju odreći kremastih i raskošnih ukusa. Ovaj jedinstveni posni beli anđeo dokazuje suprotno, jer svojim kvalitetom uspeva da nadmaši i najraskošnije mrsne torte pune jaja i putera. Nema dosadnog pečenja kora, a nema ni onog mučnog čekanja da se teški filovi satima hlade.

Svaki komad se prosto topi u ustima, dok moćna aroma pečenog lešnika daje onaj specifičan šmek koji momentalno osvaja goste na prvu.



Šta je posni beli anđeo i zašto ga svi traže

Posni beli anđeo je sočni kremasti brzi posni desert bez pečenja kora. Sastoji se od slojeva tankog posnog keksa kratko natopljenog u biljnom mleku i raskošnog fila na bazi posne bele čokolade, margarina i krupno mlevenih pečenih lešnika.

Priprema ove brze poslastice zaista ne zahteva apsolutno nikakvo posebno poslastičarsko predznanje. Baš zato je ovaj recept za kolač idealno rešenje za zaposlene žene koje žele efikasno i brzo da posluže iznenadne goste.

Umesto da celo popodne dežurate pored vrelog šporeta, celokupan proces završićete za manje od pola sata rada.

Mnoge domaćice nažalost greše jer iz neznanja koriste isključivo sirove lešnike umesto prethodno pečenih. Kratkim pečenjem se snažno oslobađaju prirodna eterična ulja, što direktno znači da vaša izvanredna posna torta dobija neuporedivo jači, puniji i znatno bogatiji ukus.

Sastojci:

Da biste napravili ovaj preukusni kremasti desert, ne trebaju vam basnoslovno skupi niti teško dostupni sastojci. Apsolutno sve potrebno možete vrlo lako pronaći u prvoj radnji iza ćoška.

Spremite sledeće namirnice:

400 g posnog petit keksa

300 ml sojinog ili bademovog mleka (isključivo za umakanje keksa)

2 kesice standardnog pudinga od vanile

500 ml vode (ili biljnog mleka za kuvanje pudinga)

150 g kristal šećera

200 g kvalitetnog posnog margarina

100 g posne bele čokolade za kuvanje

200 g mlevenih pečenih lešnika (obavezno ostavite dve kašike za završno posipanje)

Obratite posebnu pažnju da margarin obavezno odstoji na sobnoj temperaturi najmanje pola sata pre mućenja. Tim jednostavnim potezom garantujete da se apsolutno neće stvarati nepoželjne grudvice u gotovom filu.

Kako se pravi ova poslastica na vodi

Prvo pažljivo skuvajte puding od vanile u vodi pomešanoj sa šećerom, striktno prateći osnovno uputstvo sa poleđine kesice. Čim vreo puding sklonite sa ringle, unutra odmah dodajte izlomljenu posnu belu čokoladu i energično mešajte sve dok se kockice potpuno ne istope.

Zatim tesno prekrijte površinu slatkog fila providnom folijom kako se ne bi uhvatila tvrda korica i ostavite posudu da se skroz prohladi na stolu.

U potpuno ohlađen puding postepeno dodajte penasto umućen margarin. Mutite snažno mikserom dok ne dobijete savršeno glatku i svilenkastu smesu, a zatim ručno, varjačom, lagano umešajte mlevene pečene lešnike.

Sada pred sobom imate apsolutno savršen krem potpuno spreman za bogato filovanje.

Na pravougaonu tacnu pravilno ređajte posni keks koji ste prethodno samo na sekundu umočili u hladno biljno mleko.

Preko osnovnog reda keksa ravnomerno nanesite izdašan sloj fila, pa opet složite keks, i naizmenično ponavljajte taj postupak sve dok skroz ne potrošite sav pripremljeni materijal. Na samom kraju estetski ukrasite gornji sloj preostalim krupnim lešnicima i ostavite jelo u frižideru da se dobro stegne. A

ko volite jednostavne dezertne klasike, toplo savetujemo da obavezno pogledate i najmekši posni kolač koji će oduševiti celu porodicu.

Dodatni saveti za najlepši brzi posni desert

Ubedljivo najčešća kulinarska greška koju neiskusni ljudi prave jeste predugo namakanje slatkog keksa pre ređanja. Keks se umače doslovno i striktno na jednu jedinu sekundu, jer će inače posni beli anđeo postati previše gnjecav i ružno će se raspadati prilikom sečenja na kocke.

Takođe, iskusni poslastičari toplo preporučuju da orašaste plodove nikada ne sameljete skroz u sitan prah. Obavezno ostavite jedan deo krupnije seckan kako bi ti sitni komadići jasno krckali pod zubima tokom jela. To zapravo daje odličan i vrlo poželjan kontrast nežnom kremastom filu i čini ovaj kolač vrhunskim delikatesom.

Poslužite ga uvek hladnog, po mogućstvu tek sutradan, kada posni keks temeljno povuče vlagu iz fila i potpuno omekša.

A koja je vaša apsolutno omiljena praznična poslastica kada postite?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com