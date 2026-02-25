Najbolje posne palačinke: sočne, tanke i mekane nestaju za tren!

Ove palačinke uspevaju svaki put, a cela kuća će mirisati na detinjstvo. Najbolje posne palačinke, sočne, tanke i mekane uspevaju svaki put.
Najbolji posni desert! Ovako se prave najbolje posne palačinke koje su ukusne i mekane kao bakine. Gotove su za 10 minuta.
Kada počne post, jedino što nam nedostaje je jedna stvar: savršena, mekana, domaća poslastica. Vreme je da zaboravite na predrasude! Predstavljamo vam najbolji recept za posne palačinke koje su toliko tanke i ukusne da nećete primetiti da su bez jaja i mleka. Zašto da se odričete uživanja? Prava tajna je u malom triku sa sastojcima.
Sastojci za posne palačinke:
Ovaj recept je idealan jer kombinuje jednostavnost i garantovani rezultat – palačinke su vazdušaste, bez obzira na to što nemaju jaja i mleko.
- 3 šolje brašna
- 100 g šećera
- 100 g margarina
- 300 ml vode
- 2 kašičice praška za pecivo
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- malo soli
Priprema:
U činiju pomešajte brašno, šećer, prašak za pecivo i so, pa promešajte da se sastojci sjedine. Margarin otopite na pari pa dodajte ovoj smesi, a zatim dodajte i vodu i ekstrakt vanile. Nežno mutite dok ne dobijete glatko testo, bez grudvica.
Za to vreme, zagrejte tiganj za palačinke i pecite ih kao što inače radite. Kada budu gotove, možete ih filovati šećerom, orasima ili džemom, a ukoliko ne postite, možete namazati i kremom.
Saveti za tanke posne palačinke
Da bi vaše posne palačinke zaista bile tanke i uspele svaki put, obratite pažnju na ove detalje:
Tajna margarina: Obavezno otopite margarin na pari pre dodavanja smesi. Ovo testu daje elastičnost, pa se lako razliva po tiganju.
Temperatura: Tiganj mora biti jako zagrejan pre pečenja prve palačinke. Prva palačinka je uvek proba!
Filovanje: Kada budu gotove, možete ih filovati šećerom, orasima ili džemom. Uživajte u omiljenoj poslastici i tokom posta!
Nema razloga da se tokom posta odričete omiljene poslastice. Sa ovim receptom, najbolje posne palačinke će vam postati jednako drage kao i one standardne.
Prijatno!
