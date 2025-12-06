Najbrži posni kolač na svetu, osvojiće vas na prvi zalogaj, iznenadićete se kako brzo se pravi

Pomešati sastojke, promešati varjačom i peći. Ovo je najbrži posni kolač na svetu. Nikad lepša i lakša poslastica za vreme posta.

Njabrži posni kolač koji će vas osvojiti na prvi zalogaj. Pravi se jednostavno i brzo, i još brže nestaje sa tanjira.

Najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Osvojiće vas na prvi zalogaj.

Sastojci:

1 šolja šećera

3 šolje brašna

1 kesica praška za pecivo

1/2 šolje ulja

1,5 šolja vode

2-3 kašike džema po želji

cimet po želji

glazura od čokolade po želji

Priprema:

Zagrejati rernu. Pomešati sve sastojke i varjačom promešati.

Sipati u podmazan pleh i peći na 200 stepeni oko 20 minuta.

Premazati kolač džemom i preliti čokoladom i najbrži posni kolač je gotov.

