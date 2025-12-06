Najbrži posni kolač na svetu, osvojiće vas na prvi zalogaj, iznenadićete se kako brzo se pravi

Njabrži posni kolač koji će vas osvojiti na prvi zalogaj. Pravi se jednostavno i brzo, i još brže nestaje sa tanjira.
Najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Osvojiće vas na prvi zalogaj.
Sastojci:
- 1 šolja šećera
- 3 šolje brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1/2 šolje ulja
- 1,5 šolja vode
- 2-3 kašike džema po želji
- cimet po želji
- glazura od čokolade po želji
Priprema:
Zagrejati rernu. Pomešati sve sastojke i varjačom promešati.
Sipati u podmazan pleh i peći na 200 stepeni oko 20 minuta.
Premazati kolač džemom i preliti čokoladom i najbrži posni kolač je gotov.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com