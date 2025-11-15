Posna čokoladna keks torta – sprema se za 20 minuta, a odmah nestaje sa stola

Uskoro počinje Božićni post, a ako tražite desert koji se sprema brzo, bez pečenja i bez komplikacija koji će se naći na posnoj trpezi – posna čokoladna keks torta je pravo rešenje. Njena tekstura i ukus toliko podsećaju na klasičnu plazma tortu da ćete je praviti i van posta.
Ova keks torta je vredna kratkog vremena potrebnog da je napravite od prilično jednostavnih sastojaka.
Sastojci:
- 300 g posnog margarina
- 100 g šećera u prahu
- 2 kašičice ekstrakta vanile
- 550 g posnog plazma keksa
- 300 ml soka od pomorandže
Za glazuru:
- 150 g posne čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulje
Priprema:
U posudi umutite margarin sobne temperature sa šećerom u prahu i vanilom. Kada sjedinite, dodajte mlevenu posnu plazmu i sipajte sok. Sve dobro umutite mikserom.
Dobijeni fil sipajte u kalup obložen pek papirom i stavite pola sata do sat vremena u frižider.
Istopite posnu čokoladu sa uljem i prelijte preko posne torte sa plazmom. Poravnajte i stavite u frižider da odstoji preko noći.
Ako želite desert koji je istovremeno posan, praktičan i neverovatno ukusan, posna čokoladna keks torta je vaš odgovor. Probajte je jednom i postaće deo vaše kuhinjske rutine – ne samo u vreme posta, već i kad želite brzu poslasticu koja osvaja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com