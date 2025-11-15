Posna čokoladna keks torta – sprema se za 20 minuta, a odmah nestaje sa stola

Pravi brzo, a ukus je takav da ćete je vrlo rado praviti i u mrsnim danima.

Uskoro počinje Božićni post, a ako tražite desert koji se sprema brzo, bez pečenja i bez komplikacija koji će se naći na posnoj trpezi – posna čokoladna keks torta je pravo rešenje. Njena tekstura i ukus toliko podsećaju na klasičnu plazma tortu da ćete je praviti i van posta.

Ova keks torta je vredna kratkog vremena potrebnog da je napravite od prilično jednostavnih sastojaka.

Sastojci:

300 g posnog margarina

100 g šećera u prahu

2 kašičice ekstrakta vanile

550 g posnog plazma keksa

300 ml soka od pomorandže

Za glazuru:

150 g posne čokolade za kuvanje

3 kašike ulje

Priprema:

U posudi umutite margarin sobne temperature sa šećerom u prahu i vanilom. Kada sjedinite, dodajte mlevenu posnu plazmu i sipajte sok. Sve dobro umutite mikserom.

Dobijeni fil sipajte u kalup obložen pek papirom i stavite pola sata do sat vremena u frižider.

Istopite posnu čokoladu sa uljem i prelijte preko posne torte sa plazmom. Poravnajte i stavite u frižider da odstoji preko noći.

Ako želite desert koji je istovremeno posan, praktičan i neverovatno ukusan, posna čokoladna keks torta je vaš odgovor. Probajte je jednom i postaće deo vaše kuhinjske rutine – ne samo u vreme posta, već i kad želite brzu poslasticu koja osvaja.

