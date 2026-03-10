Posne palačinke od samo jednog sastojka: Nikada ne biste pogodili kojeg, a preukusne su i savršeno mekane (video)

Posne palačinke od jednog sastojka idealne su za pošćenje – nemaju jaja, brašno, čak ni prašak za pecivo. Jedini sastojak je sojino mleko.

Posne palačinke od samo jednog sastojka su savršeno mekane. Idealne su za pravljenje tokom posta, a jedini sastojak je sojino masno mleko.

Posne palačinke idealne su za post – nemaju jaja, brašno, čak ni prašak za pecivo. Jedini sastojak je sojino mleko. Zvuči čudno, ali probajte!

Palačinke su jedno od onih jela koje volimo zbog beskrajnih mogućnosti – tanke ili debele, slatke ili slane, s nadevom ili bez njega. Dok traje post, tu su i posne, a pronašli smo recept za najjednostavnije posne palačinke od 1 sastojka!

Posne palačinke od samo jednog sastojka su savršeno mekane i lagane. Idealne su za post – nemaju jaja, brašno ni prašak za pecivo. Jedan jedini sastojak je sojino mleko i malo strpljenja.

Ovaj neobičan, gotovo nemoguć recept postao je viralan zahvaljujući TikTok profilu @gigi_goes_vegan. Zvuči čudno, ali kada budete probali, uverićete se da je i te kako moguće!

Potrebno je:

Sojino mleko (punomasno)

Priprema:

Ako ste mislili da je za pripremu ove neobične poslastice potrebna neka složena tehnika, iznenadićete se.

Savet: Važno je da odaberete kvalitetan tiganj – ako se mleko zalepi, recept neće uspeti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com