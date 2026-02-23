Posni kolač „na čaše“ koji uvek uspeva: Recept za sočan biskvit koji se pravi od najjeftinijih sastojaka

Posni kolač „na čaše“ koji uvek uspe – mekan i sočan biskvit od par jeftinih sastojaka. Jednostavan recept koji mnogi rado čuvaju.

Ako vam treba brz posni desert, ovaj kolač „na čaše“ je sigurna opcija. Ne traži skupe sastojke, a biskvit je mekan i sočan. Dobra stvar je što skoro nikad ne omaši – čak i početnici mogu da ga naprave bez muke.

Kad dođe post ili jednostavno želite nešto slatko bez jaja i mleka, ovaj kolač rešava stvar za desetak minuta pripreme.

Zašto je kolač „na čaše“ toliko praktičan

Ovaj recept je popularan jer nema vaganja sastojaka. Sve se meri običnom čašom, pa je idealan kada vam se ne bakće sa kuhinjskom vagom.

Testo treba da bude srednje gusto – ni kao voda ni kao čvrsto testo za hleb. Ako je previše retko, dodajte malo brašna. Ako je gusto, sipnite kašiku vode ili biljnog mleka.

Posni biskvit je zahvalan jer podnosi male improvizacije. Možete dodati kakao, rendanu koru narandže ili malo cimeta za aromu.

Najjeftiniji sastojci za sočan biskvit

Potrebno je samo nekoliko osnovnih namirnica koje većina ima kod kuće:

1 čaša vode

1 čaša šećera

1 čaša brašna

½ čaše ulja

1 prašak za pecivo

1–2 kašike kakaa (po želji)

Prvo pomešajte suve sastojke. Zatim dodajte vodu i ulje i mešajte dok testo ne postane glatko. Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite oko 25–30 minuta na 180°C.

Bitno je da rerna bude zagrejana. Kolač je gotov kada blago porumeni i počne da miriše kroz kuću.

Mali trik da biskvit bude još sočniji

Kad se kolač ispeče, ostavite ga da se ohladi petnaestak minuta. Posle ga možete premazati posnim džemom ili posuti šećerom u prahu.

Ako želite mekšu teksturu, gotov kolač možete pokriti čistom krpom dok se hladi. Tako zadržava vlagu i ostaje vazdušast.

Ovaj posni desert je dobar izbor za svakodnevno uživanje, ali i kad vam treba nešto brzo za goste. Nije skup, a retko kome ne uspe.

Da li vi u posni biskvit dodajete kakao ili više volite čistu vanila varijantu?

