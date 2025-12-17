Posni slavski kolač za Svetog Nikolu ostaviće bez daha sve goste: Recept koji uspeva svima (video)

Ovaj recept za posni slavski kolač idealan je za one koji slave Svetog Nikolu. Recept koji svakome uspeva, a oduševićete sve vaše goste.

Savršeni posni kolač za Svetog Nikolu, toliko je jednostavan, a izdašan i mekan jednostavno morate da probate. Ovaj recept uspeva svima.

Sveti Nikola je najveća slava u Srbiji, a trpeza za taj dan je uvek posna. A ako ne znate kako da napravite savršeni posni slavski kolač, na pravom ste mestu, jer imamo recept koji ćete čuvati.

Kuhinja Valentina Mašković je obožavana na jutjubu, a njeni recepti se rado isprobavaju i toplo preporučuju. Takav je i ovaj recept za posni slavski kolač, koji je idealan za Svetog Nikolu.

Sastojci:

1 kg brašna T- 400 glatkog

450 ml vode + 30 ml

50 ml ulja

30 do 40 g kvasca

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

Priprema:

U videu pogledajte detaljnu pripremu.

Posni kolač pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Zatim smanjite na 180 stepeni, pa na 170 i pecite još 35 minuta.

Obavezno nakon 10 minuta pečenja pokrijte kolač pokvašenim papirom za pečenje. Nakon pečenja vreo slavski kolač premažite uljem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com