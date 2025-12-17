Posni slavski kolač za Svetog Nikolu ostaviće bez daha sve goste: Recept koji uspeva svima (video)

Savršeni posni kolač za Svetog Nikolu, toliko je jednostavan, a izdašan i mekan jednostavno morate da probate. Ovaj recept uspeva svima.
Sveti Nikola je najveća slava u Srbiji, a trpeza za taj dan je uvek posna. A ako ne znate kako da napravite savršeni posni slavski kolač, na pravom ste mestu, jer imamo recept koji ćete čuvati.
Kuhinja Valentina Mašković je obožavana na jutjubu, a njeni recepti se rado isprobavaju i toplo preporučuju. Takav je i ovaj recept za posni slavski kolač, koji je idealan za Svetog Nikolu.
Sastojci:
- 1 kg brašna T- 400 glatkog
- 450 ml vode + 30 ml
- 50 ml ulja
- 30 do 40 g kvasca
- 1 kašičica šećera
- 2 kašičice soli
Priprema:
U videu pogledajte detaljnu pripremu.
Posni kolač pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Zatim smanjite na 180 stepeni, pa na 170 i pecite još 35 minuta.
Obavezno nakon 10 minuta pečenja pokrijte kolač pokvašenim papirom za pečenje. Nakon pečenja vreo slavski kolač premažite uljem.
