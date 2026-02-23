Posno čudo od kolača pravi se lako, tako kremast topi se u ustima!

Savršena posna poslastica! Recept za čudo od kolača koje će vas oduševiti – sočan, mekan i topi se u ustima.

Recept za pravo posno čudo od kolača! Pravi se za tren, a njegova tekstura je neodoljiva – bukvalno se topi u ustima. Savršeno za nastupajuće dane Velikog posta.

Pronaći fin, kremast i sočan kolač koji je u potpunosti postan, a dostojan svake svečane trpeze, pravi je izazov. Ali, prekidamo vašu potragu! Predstavljamo vam recept za jedno pravo čudo od kolača koje je rešenje svih vaših dilema.

Ova poslastica će vas osvojiti od prvog trenutka – priprema nije zahtevna, a jedna njegova karakteristika čini ga posebnim: on se bukvalno topi u ustima! Idealno za sve one koji poste, a žele da imaju raskošan, ukusan i elegantan desert na trpezi.

Sastojci za koru:

150 gr brašna

6 kašika šećera

4 kašike oraha

100 ml mineralne vode

50 ml ulja

1 praška za pecivo

Fil:

1l vode -posno mleko po želji

6 kašika šećera

3 pudinga od vanile

200 gr margarina

100 gr šećera u prahu

100 gr posne čokolade

3 kašike oraha ili više

Još potrebno :

Orasi za dekoraciju 2-3 kašike

150 gr petit keksa

Sok od pomorandže za natapanje keksa

Način pripreme:

Prvo pripremamo kremu. Sjedinićemo šećer i puding u prahu. Sipamo 2dl hladne vode i sjedinimo lepo puding. Na ringlu smo stavili šerpu sa vodom (8dl) da kuva. Skuvamo puding sklonimo sa ringle, pokrijemo folijom i ostavimo sa strane da se ohladi.

Za to vreme ćemo umutiti koru i ispeći.

Pomešamo suve sastojke .Brašno, šećer, pecivo i orahe. Sipamo ulje i gaziranu vodu promešamo lepo. Koru sipamo u kalup (33x22cm) koji je obložen pek papirom. Rasporedimo lepo smesu i pečemo 20 minuta na 180C. Smesa je gusta, da vas ne zbuni.

Dok se kora peče. Umutićemo margarin sa šećerom u prahu. Spojimo sa prohlađenim pudingom.

Smesu delimo na pola. U jedan deo stavljamo otopljenu čokoladu. U drugi deo stavimo mlevene orahe.

Ohlađenu koru filujemo žutom kremom, preko toga ređamo petit keks koji natopimo u sok od narandže.

Preko keksa nanesemo crnu kremu.

Kolač dekorišemo mlevenim orasima.

Jednostavno posno čudo koje osvaja!

Ovaj posni desert je dokaz da se zaista prave čarolije dešavaju sa jednostavnim sastojcima. Kombinacija hrskave, sočne kore i dve bogate kreme čini ga pravim čudom od kolača. Pravi se lako, a na trpezi ostavlja utisak najzahtevnije poslastice! Uživajte!

Koji posni kolač vi najviše volite da pravite?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com