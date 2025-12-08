Recept za sočne i mekane posne palačinke, savršene i ukusne kao klasične

Svi volimo palačinke, a ako ih ovako napravite biće jednako sočne i mekane kao i klasične. Brzo će nestati sa tanjira.

Posne palačinke koje su jednako ukusne, sočne i mekane kao i klasične.

Svi znamo da su palačinke jedno od omiljenih jela, ali kako se bliži period posta, možda biste želeli da isprobate nešto posno.

Zato smo za vas pripremili recept za sočne i mekane posne palačinke koje su jednako ukusne i mekane kao i klasične.

Sastojci:

750 ml kisele vode

prstohvat soli

malo ulja

brašno po potrebi

prašak za pecivo

Priprema:

U velikoj posudi pomešajte kiselu vodu, so, malo ulja i prstohvat praška za pecivo.

Dodajte brašno dok ne dobijete smesu koja je gusta poput tradicionalnog testa za palačinke.

Ispecite palačinke na zagrejanom tiganju.

Presavijte i filujte palačinke po želji.

Uživajte u savršenom posnom obroku koji će brzo nestati sa tanjira!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com