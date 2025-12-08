Recept za sočne i mekane posne palačinke, savršene i ukusne kao klasične

Posne palačinke koje su jednako ukusne, sočne i mekane kao i klasične.
Svi znamo da su palačinke jedno od omiljenih jela, ali kako se bliži period posta, možda biste želeli da isprobate nešto posno.
Zato smo za vas pripremili recept za sočne i mekane posne palačinke koje su jednako ukusne i mekane kao i klasične.
Sastojci:
- 750 ml kisele vode
- prstohvat soli
- malo ulja
- brašno po potrebi
- prašak za pecivo
Priprema:
U velikoj posudi pomešajte kiselu vodu, so, malo ulja i prstohvat praška za pecivo.
Dodajte brašno dok ne dobijete smesu koja je gusta poput tradicionalnog testa za palačinke.
Ispecite palačinke na zagrejanom tiganju.
Presavijte i filujte palačinke po želji.
Uživajte u savršenom posnom obroku koji će brzo nestati sa tanjira!
