Posno i zdravo, slatko i bez šećera, možete ih jesti do mile volje! Za 5 minuta!

Ove energetske kuglice će vas oduševiti. Nema šećera, nema brašna, posno i zdravo, a možete ih jesti koliko želite.

Sastojci za zdrave energetske kuglice:

200 g urmi

50 g badema, oraha ili drugih orašastih plodova

20 g suvog voća (brusnice, suvo grožđe)

1 kašika kokosovog ulja

50 g usitnjenih orašastih plodova za dekoraciju

nekoliko kašika vode po potrebi

Priprema:

U blenderu ili multipraktiku ubacite urme, 50 g orašastih plodova, 50 g suvog voća i kašiku kokosovog ulja.

Blendajte dok ne dobijete glatku smesu koju možete oblikovati u kuglice.

Ukoliko je smesa suva, dodajte nekoliko kašika vode i ponovo izblendajte.

Kada ste napravili kuglice, uvaljajte ih u usitnjene orašaste plodove za dodatni ukus i dekoraciju.

Takođe, možete eksperimentisati sa kombinacijom badema, pistaća i oraha, ili koristiti kokos, susam ili kakao prah.

I to je to! Zdravo i posno i bez šećera.

Vaše zdrave energetske kuglice su spremne za uživanje. Uživajte u svakom zalogaju!

