Princes krofne kao iz poslastičarnice: Mekane, vazdušaste i pune najlepšeg vanila krema

Želite princes krofne kao iz najbolje poslastičarnice? Uz ove savete testo će biti savršeno šuplje, a krem će se topiti u ustima.

Nema tog mirisa koji dom čini toplijim od mirisa svežih krofni koje se peku u rerni. Svi pamtimo one dane kada su bake spremale poslastice koje nestaju sa tanjira brže nego što stignemo da ih postavimo. Ako ste mislili da su savršene princes krofne rezervisane samo za profesionalne poslastičare, vreme je da vas razuverimo.

Uz par starih trikova, ova poslastica postaće vaš omiljeni adut za svako okupljanje, a ukućani će vas moliti za repete.

Sastojci za najukusnije princes krofne:

Za testo:

250 ml vode

125 g maslaca

150 g mekog brašna

4-5 jaja

Prstohvat soli

Za vanila krem:

500 ml mleka

3 žumanca

150 g šećera

1 kesica vanilin šećera

4 kašike gustina

125 g maslaca

Priprema kolača:

Vodu, maslac i so stavite da provri. Sklonite sa vatre, odjednom dodajte brašno i mešajte dok se smesa ne odvaja od zidova šerpe.

Kada se prohladi, dodajte jaja jedno po jedno uz neprestano mućenje mikserom dok smesa ne postane sjajna i glatka.

Pleh obložite papirom i špricem pravite jednake hrpice. Pecite na 200°C oko 30 minuta.

Zapamtite: nikako ne otvarajte rernu dok se peku jer će hladan vazduh upropastiti trud. Kada se princes krofne ispeku, ostavite ih da se potpuno ohlade pre punjenja.

Žumanca, šećer, vanilu i gustin razmutite sa malo hladnog mleka, pa ukuvajte u ostatak provrelog mleka uz stalno mešanje. Kada se zgusne, sklonite sa vatre. U ohlađen krem dodajte maslac sobne temperature i sve dobro izmutite.

Male tajne za vrhunski rezultat

Jaja: Koristite ih na sobnoj temperaturi radi bolje povezanosti testa.

Brašno: Obavezno ga prosejte pre dodavanja u vodu da izbegnete grudvice.

Razmak: Ostavite bar 5 cm razmaka u plehu jer krofne rastu tokom pečenja.

Zamena za špric: Obična kesa za zamrzivač sa odsečenim ćoškom radi isti posao.

Sjaj: Želite li jaču boju, premažite krofne umućenim jajetom pre ulaska u rernu.

Spremite princes krofne koje se pamte

Nema veće satisfakcije nego kada iz rerne izvadite pleh pun savršeno pečenih krofni koje mirišu na tradiciju.

Uz malo strpljenja i poštovanje ovih pravila, vaše princes krofne će bez sumnje postati glavna zvezda svakog porodičnog stola.

Zasucite rukave, skuvajte kafu i uživajte u svakom zalogaju, jer najbolje stvari u životu nastaju baš u našoj kuhinji.

