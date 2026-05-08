Projice sa sirom mekane kao duša: Gotove za tren i od minimalno sastojaka, a uspevaju svima iz prve

Sočni zalogaji koje generacijama jedemo za doručak. Napravite ove mekane projice sa sirom za 30 minuta, uspeh je zagarantovan iz prve.

Postoji jedan miris koji vas vraća pravo u bakinu kuhinju, onaj kada se kukuruzno brašno susretne sa toplim sirom u rerni. Mekane projice sa sirom su upravo to, mali zalogaji koji greju i kad napolju pljušti i kad jutro ne počinje kako treba.

Najlepše od svega? Ne morate biti vešt kuvar, ne morate imati tajne sastojke, niti slobodno popodne.

Ovaj recept ne praštaj samo greške, on ih praktično ispravlja umesto vas.

Zašto su baš ove projice sa jogurtom i sirom hit

Projice su tradicionalni kukuruzni zalogaji koje generacijama jedemo za doručak, užinu ili uz toplu supu. Razlika između prosečnih i fantastičnih leži u jogurtu, koji testu daje vlažnost i blago kiselkastu notu.

Sir donosi karakter, a kombinacija oba sastojka stvara teksturu zbog koje ljudi traže drugi komad i pre nego što su prvi pojeli.

Sastojci za savršene domaće projice sa sirom

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)

opciono: 1 mala kašika šećera za blago slatku notu

Priprema korak po korak

Zagrejte rernu na 200°C i pripremite kalup, podmazan ili obložen papirom za pečenje.

U jednoj posudi spojite kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer ako ga koristite. U drugoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa kratko sjedinite.

Mokru smesu ulijte u suvu i mešajte varjačom samo dok se sastojci ne spoje. Umešajte rendani sir, kašikom rasporedite testo u kalupiće i pecite 15 do 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon koru.

Ostavite ih da se malo prohlade, jer toplo testo se inače lomi.

Najveće greške koje vam upropaste mekane projice sa sirom

Većina ljudi pravi tri ključne greške.

Prva je predugo mešanje testa, koje razvija gluten i pretvara projice u gumicu. Čim nestanu tragovi suvog brašna, ostavite varjaču.

Druga greška je hladan jogurt iz frižidera, koji usporava reakciju praška za pecivo. Izvadite ga bar pola sata ranije.

Treća je preterano punjenje kalupa, jer testo nema kuda da raste pa puca po sredini i suši se sa strana.

Trik koji projice čuva svežim i drugog dana

Mnogi se muče da im sutradan ne otvrdnu. Tajna je dvostruka. Čim se projice ohlade, prebacite ih u hermetički zatvorenu posudu ili kesu sa ziper zatvaračem, jer vazduh je glavni neprijatelj jogurta u testu.

Ako želite da budu kao tek pečene, ubacite ih u mikrotalasnu na 10 sekundi ili ih kratko zagrejte u rerni umotane u aluminijumsku foliju.

Sa čim poslužiti sočne projice sa sirom

Klasika je kiselo mleko ili jogurt, ali ne stajte tu. Probajte ih uz domaći ajvar, kajmak, mladi luk ili tanko sečenu pršutu. Uz čorbu od pasulja postaju ručak, uz čaj postaju užina koja zaslužuje aplauz.

Da li mogu projice da napravim bez jogurta?

Možete, zamenite ga kiselim mlekom ili pavlakom za kuvanje. Tekstura će biti slična, mada ukus malo blaži.

Koji sir je najbolji za projice?

Feta daje najslaniji ukus, kačkavalj se najlepše topi, a trapist je zlatna sredina. Možete kombinovati dva sira.

Zašto mi se projice raspadaju kad ih izvadim iz kalupa?

Najčešće zato što ih vadite vrele. Sačekajte pet do deset minuta da se stegnu, pa tek onda krenite nožem oko ivica.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com