Proteinske palačinke poželećete da pravite svaki dan, ovo svi vole!

Svi danas traže neko jelo koje doprinosi skidanju kila, ali proteinske palačinke su jelo koje svi vile, a lako se pravi.

Danas svi traže recepte za mršavljenje, a vi ćete poželeti da pravite ove proteinske palačinke svaki dan. Verovatno imate sastojke

Dobro je kada naiđete na nešto jednostavno i zadovoljavajuće, što ne uključuje komplikovane sastojke. Na kraju krajeva, malo ko ima vremena da provodi sate u kuhinji i troši bogatstvo na skupe sastojke.

Ovog puta predstavljamo jelo koje svi vole, a koje ispunjava sve ove zahteve.

Ovo su palačinke, ali niskokalorične i lakše od običnih, a sastojke verovatno imate kod kuće. Proteinske palačinke sa jogurtom i medom, idealne za svakoga ko posebno pazi na uravnoteženu ishranu.

Umesto belog brašna, koriste ovsene pahuljice, koje će vam dati više energije. Jaja i jogurt će vas zasititi, a med će ga zasladiti. Mnogo je zdravije od Nutele i marmelade, kojima obično zaslađujemo palačinke, ali nemojte preterivati ako ste na dijeti. Iako ima antibakterijska svojstva, ako ga koristite u velikim količinama, med vam neće pomoći da smršate.

Proteinske palačinke sa medom

Sastojci

40 g ovsenog brašna

100 g jogurta

50 ml bademovog mleka

1 jaje

1/2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica meda

malo ulja za kuvanje

prstohvat soli

Priprema

Pomešajte jaje, ovsene pahuljice, bademovo mleko, jogurt i prašak za pecivo dok ne dobijete glatku smesu. Po želji, dodajte prstohvat soli za bolji ukus.

Zagrejte tiganj i lagano ga premažite uljem. Najbolje bi bilo da koristite kokosovo ulje, ali ako ga nemate, slobodno koristite suncokretovo ili bilo koje drugo neutralno ulje koje imate kod kuće.

Pržite manje palačinke po nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobiju lepu boju. Poslužite ih i prelijte sa malo meda.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com