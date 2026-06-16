Recept za savršene princes krofne: Mekane, lagane i pune najlepšeg vanila krema

Želite princes krofne kao iz najbolje poslastičarnice? Uz ovaj recept testo će biti savršeno šuplje, a krem će se topiti u ustima.

Nema te kupovne poslastice koja može da zameni miris domaćeg testa koje štipa za nos dok se peče. Svi pamtimo onu mekoću i bogat krem zbog kog smo kao klinci čekali u redu pored bakinog šporeta. Ako ste mislili da su savršene princes krofne rezervisane samo za profesionalne poslastice – grešite.

Ceo štos je u par caka koje niko neće da vam kaže, a koje prave razliku između prosečnog kolača i onog zbog kojeg će vas ukućani moliti za još.

Šta vam treba za najlepše princes krofne:

Za testo:

250 ml vode

125 g maslaca

150 g mekog brašna

4-5 jaja

prstohvat soli

Za taj famozni fil:

500 ml mleka

3 žumanca

150 g šećera

vanilin šećer

4 kašike gustina

125 g maslaca

Priprema:

Prokuvajte vodu sa maslacem i soli. Kad baci ključ, sklonite sa vatre, istresite brašno odjednom i mešajte kao ludi dok se smesa za krofnice ne skupi u kuglu koja se ne lepi za šerpu. Kad se malo prohladi, dodajte jaja jedno po jedno.

Ne žurite, mikser mora da radi dok smesa ne postane sjajna i glatka. U pleh ih istiskajte špricem, ostavljajući razmak jer rastu.

I sad, najbitnije – ne dirajte rernu! Ako je otvorite da virnete, one će splasnuti. Pecite na 200°C oko pola sata.

Dok se hlade, skuvajte fil – žumanca, šećer, gustin i vanilu zakuvajte u mleku, pa kad se ohladi, dodajte maslac. Tek kada su krofne potpuno hladne, punite ih kremom.

Ovako pripremljene princes krofne biće lagane kao vazduh.

Male tajne za uspeh poslastice:

Moraju biti sobne temperature.

Dajte im prostora u plehu.

Ako volite da su baš lepe, premažite ih jajetom pre rerne.

Kad ih pospete šećerom u prahu i zagrizete, shvatićete zašto baš savršene princes krofne ostaju kraljice svakog stola.

Jednostavan put do savršenog ukusa

Nema veće satisfakcije nego kad iz rerne izvučete pleh pun mirisnih krofni koje izgledaju kao da su upravo stigle iz najbolje poslastičarnice. Sve što vam treba je malo volje i da se ne plašite tog testa – jednom kad provalite foru sa vodom i maslacem, nikada više nećete kupovati slatkiše u radnji.

Zasucite rukave, skuvajte jaku kafu i uživajte u svakom zalogaju ove poslastice, jer najbolje stvari u životu ionako nastaju baš u našoj kuhinji.

Prijatno!

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