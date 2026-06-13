Brzi rolat bez pečenja koji se pravi za 20 minuta: pet sastojaka, bez rerne i gost koji uvek pita za recept

Rolat bez pečenja od pet sastojaka spreman je za 20 minuta. Bez rerne, kremast i hladan. Probajte ga pre nego što jagode prođu.

Rolat bez pečenja rešava najveći letnji problem u kuhinji: niko ne želi da pali rernu kada je napolju trideset stepeni. Pet sastojaka, dvadeset minuta rada i jedan sat u frižideru. To je sve. Smesa od keksa i banane zameni klasičnu koru, a unutra ide šlag sa jagodama. Najveća greška dolazi kasnije, kod umotavanja, i o njoj pišemo malo niže.

Zašto ovaj hladni rolat sa jagodama radi tako dobro

Tajna je u zgnječenim bananama. One vezuju keks i prave masu koja se razvalja kao testo, bez brašna i bez jaja. Koristite prezrele banane, one tamne sa pegama koje biste inače bacili. Što su zrelije, masa je slađa i lepljivija, pa rolat bolje drži oblik.

Mleko dodajete na kraju i to malo po malo. Ako sve sipate odjednom, smesa postane retka i ne možete je razvaljati. Cilj je gusto testo koje se ne lepi za ruke.

Sastojci za rolat bez pečenja

350 g zgnječenih malih keksa, uzmite tamne

2 prezrele banane

50 ml mleka

150 ml šlaga

200 g jagoda

Jagode su naš izbor, ali ovo je recept koji trpi eksperimente. Maline, borovnice ili sitno seckana breskva rade isto. Birajte sezonsko voće, jer ono nosi ukus.

Kako da umotate rolnicu, a da ne pukne

Stavite zgnječene kekse, isečene banane i mleko u činiju. Mešajte dok ne dobijete masu nalik testu. Prebacite je između dva lista papira za pečenje i razvaljajte u pravougaonik debljine oko pola centimetra.

Umutite šlag u čvrste vrhove i rasporedite ga preko podloge, ali ostavite dva prsta ivice praznim. Tu većina greši. Ako šlag ide do samog kraja, iscuri čim počnete da motate. Iseckane jagode poređajte preko šlaga.

Sada dolazi deo koji odlučuje sve. Papir za pečenje ispod je vaš vodič, a ne nešto što motate zajedno sa rolatom. Podižite papir i njime gurajte masu da se sama uvija. Ne pritiskajte jako, jer kremast desert ne voli grubu ruku.

Koliko dugo rolat bez pečenja mora u frižider?

Najmanje sat vremena, a ako imate strpljenja, ostavite ga dva. Hlađenje steže masu od keksa i učvršćuje šlag, pa se rolat seče na čiste kriške umesto da se mrvi.

Kada se stegne, secite ga nožem koji ste prethodno zagrejali u toploj vodi i obrisali. Topli sečivo prolazi kroz šlag glatko. Ukrasite ostatkom jagoda i prah šećerom pre serviranja.

Sitnice koje prave razliku

Ako vam je masa previše lepljiva, vratite je u frižider na petnaest minuta pre valjanja. Hladna masa se mnogo lakše oblikuje. Za jaču aromu, dodajte koricu limuna u kekse. Ovaj desert bez rerne drži se u frižideru do tri dana, ali retko toliko izdrži.

A koju ste grešku vi napravili prvi put kad ste motali rolat, šlag do ivice ili pretanku koru? Napišite nam u komentarima.

Može li rolat bez pečenja da se napravi bez banane?

Može, ali tada dodajte malo otopljenog putera ili krem sira da masa od keksa veže. Banana je najjednostavnije i najjeftinije vezivo.

Kojim keksom da zamenim tamni keks?

Bilo koji običan petit keks radi posao. Tamni daje boju i blaži ukus kakaa, ali svetli keks daće isto čvrstu podlogu.

Koliko se rolat bez pečenja čuva u frižideru?

Do tri dana u zatvorenoj posudi. Zbog svežih jagoda i šlaga ne preporučuje se duže stajanje ni zamrzavanje.

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