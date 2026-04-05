Sija, a ne puca: Evo kako da vam čokoladna glazura uvek ispadne kao iz poslastičarnice

Čokoladna glazura za pet minuta, glatka i sjajna kao ogledalo! Poslastičar otkrio caku - zaboravite na pucanje prilikom sečenja!

Nema ništa gore nego kad se satima bakćete oko torte, a onda čokoladna glazura pri prvom rezu pukne kao staklo. Sav trud propadne u sekundi jer se čokolada kruni, pa kolači na tacni izgledaju kao da ste ih sekli sekirom, a ne nožem.

Zato domaćice pomno prate šta radi čuveni Rudolf van Vin, jer čovek jednostavno zna znanje. On ima jednu prostu caku za onaj staklasti sjaj o kojem svi sanjamo.

Uz ovaj njegov trik, vaša glazura će svaki put biti glatka kao ogledalo i seći će se kao puter, bez ijedne jedine pukotine!

Sastojci:

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g crne čokolade (istopljene)

2 kašike kakao praha

100 g tečne slatke pavlake

Priprema:

Omekšali puter pomešajte sa šećerom pa mutite mikserom dok se u potpunosti ne sjedine sastojci i smesa ne postane glatka. Zatim dodajte kakao prah i još malo mutite. Smanjite brzinu na najslabiju, pa ubacite otopljenu čokoladu i, na kraju,slatku pavlaku. Mutite dok se ne dobije glatka i penasta smesa. Ukoliko ima grudvica, činiju na kratko stavite u posudu sa vrelom vodom, a zatim nastavite s mućenjem. Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka.

Nakon što ste završili s mućenjem, nemojte čekati predugo! Ključno je da se glazura nanese dok je još uvek glatka i penasta. Ako se previše ohladi, počeće da gubi svoju elastičnost. Koristite špatulu za ravnomerno nanošenje, ali nemojte se opterećivati savršenim slojem – gusta tekstura će sama odraditi svoj deo posla.

A u čemu je zapravo tajna što ova čokoladna glazura ne puca?

Za razliku od klasičnih preliva na bazi vode ili samo čokolade, ova koristi veliku količinu putera i slatke pavlake.

Pavlaka sprečava sušenje i stvara vlažnost, dok puter, kada se ohladi, ostaje dovoljno mekan da se ne lomi pod pritiskom noža. Upravo ta visoka koncentracija masnoće čini glazuru elastičnom i savršenom za sečenje.

Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka. Vaš kolač ili torta sada su spremni da impresioniraju!

