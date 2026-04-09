Slatka pita sa grizom kojoj niko ne može da odoli: Toliko je meka i sočna da se bukvalno jede kašikom

Slatka pita sa grizom – starinski recept za najsočniji desert

Skoro svaka domaćica ima isti problem – slatka pita od gotovih kora sutradan postane žilava i suva, pa je niko ne jede.

Međutim, stari kulinarski trik sa grizom, koji su koristile još naše bake, ne služi samo da „popuni“ fil, već da napravi magiju u tepsiji.

Ključ je u tome što griz upija višak vlage iz voća i preliva, pa unutrašnjost pite ostane kremasta i meka, dok korica zadrži finu hrskavost.

Rezultat je toliko sočna slatka pita sa grizom da vam viljuška skoro i ne treba, jer se ova poslastica bukvalno jede kašikom.

Zašto ovaj recept uvek uspeva?

Često nam se dešava da, u trci sa obavezama, zaboravimo na te jednostavne ukuse koji nas vraćaju u detinjstvo.

Moderni kolači su često previše komplikovani, dok slatka pita sa grizom zahteva samo par osnovnih namirnica koje već imate u kuhinji.

Tajna mekoće nije u količini ulja, već u pravilnoj hidrataciji griza pre nego što tepsija ode u rernu.

Kada griz nabubri unutar kora, on stvara strukturu koja podseća na najfiniji krem, a ne na običan fil za pitu.

Sastojci za vašu novu omiljenu poslasticu

Pripremite 500 grama tankih kora za pitu, jer one najbolje upijaju bogati preliv.

Za magični fil biće vam potrebno 4 jaja, 1 šolja šećera i 1 šolja pšeničnog griza.

Dodajte 200 ml jogurta i 200 ml ulja, koji su ključni za onu mekoću o kojoj smo pričali.

Jedan prašak za pecivo i vanilin šećer pružiće piti vazdušastost i miris koji će ispuniti ceo dom.

Ako želite dodatnu sočnost, možete narendati i dve jabuke u smesu, mada je pita savršena i bez njih.

Kako se priprema najmekša slatka pita sa grizom

Prvo penasto umutite jaja sa šećerom, a zatim postepeno dodajte sve tečne sastojke uz lagano mešanje.

Griz i prašak za pecivo dodajte na samom kraju, pazeći da u smesi ne ostanu grudvice.

Svaku koru bogato premažite sa 3 do 4 kašike fila, slažite ih jednu na drugu u rolat ili kao klasičnu pitu „harmoniku“.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok ne dobije tamno-zlatnu boju.

Ostavite je da se prohladi u tepsiji kako bi griz do kraja „povukao“ vlagu i postao neverovatno mekan.

SAVET:

Da bi vaša pita bila ekstremno sočna, nakon pečenja je prekrijte vlažnom krpom na pet minuta. To će omogućiti gornjoj kori da omekša, pa će svaki zalogaj biti podjednako kremast i lagan za jelo.

Za koga je idealna ova pita?

Ovaj desert je savršen izbor za porodične nedelje kada želite da obradujete ukućane nečim domaćim.

Slatka pita sa grizom je izuzetno izdašna, pa je odlična i za iznenadne goste koji će sigurno tražiti recept.

Zbog teksture koja je mekana i lako svarljiva, deca je prosto obožavaju, a starijima budi najlepše uspomene.

Mogu li koristiti krupniji griz?

Najbolje je koristiti standardni pšenični griz; krupniji griz može ostati „pod zubom“ ako ne upije dovoljno tečnosti.

Šta ako su kore previše tanke?

U tom slučaju, slobodno spajajte po dve kore, ali ih obe premažite tankim slojem fila kako bi se lepo zalepile i omekšale.

Može li se pita zamrznuti?

Pitu je najbolje jesti svežu, ali je možete zamrznuti isključivo pre pečenja, dobro upakovanu u providnu foliju.

