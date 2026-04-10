Snežna uskršnja čarolija -rafaelo čupavci koji će zaseniti sve ostale kolače na stolu.
Zaboravite na klasične recepte – ove godine Uskrs miriše na kokos, belu čokoladu i prolećnu svežinu! Ako tražite dezert koji izgleda kao da je upravo stigao iz najfinije poslastičarnice, a zapravo se priprema brzo i lako, na pravom ste mestu.
Ovi rafaelo čupavci su toliko mekani da se tope pri prvom zalogaju, a svojom snežnobelom bojom savršeno će osvežiti vašu prazničnu dekoraciju.
Idealan spoj vazdušastog biskvita i bogatog mlečnog krema učiniće ih zvezdom vašeg porodičnog ručka. Evo kako da ih pripremite!
Sastojci za uskršnje meko nebo:
Za najmekši biskvit:
- 5 krupnijih jaja
- 10 kašika šećera
- 1 vanilin šećer
- 10 kašika mekog brašna (tip 400)
- 1 prašak za pecivo
- 100 ml ulja
- 100 ml toplog mleka
Za beli „Raffaelo“ preliv: 200 ml slatke pavlake
- 200 g bele čokolade (birajte kvalitetniju za bolji ukus)
- 100 ml mleka
- Malo maslaca (oko 30g) za dodatni sjaj
I naravno – oko 200 g kokosovog brašna za valjanje!
Priprema korak po korak: Vazdušasta baza
Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu gusta i penasta. Lagano dodajte ulje i toplo mleko, a zatim ručno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Pecite u plehu obloženom papirom na 180°C oko 20 minuta.
2. Beli sos: Dok se biskvit hladi, na tihoj vatri sjedinite slatku pavlaku, belu čokoladu, mleko i maslac. Mešajte dok ne dobijete glatku, svilenkastu kremu. Ne dozvolite da proključa!
3. Magični finiš: Ohlađeni biskvit isecite na kocke. Svaku kocku dobro natopite u topli (ali ne vreli) beli preliv, a zatim bogato uvaljajte u kokos.
Savet za uskršnju dekoraciju: Da bi ovi rafaelo čupavci bili pravi hit, poslužite ih u ukrasnim korpicama. Na vrh svakog kolača možete utisnuti po jedan celi blanširani badem ili malo uskršnje čokoladno jaje u boji – dobićete savršen kontrast bele boje i veselih prolećnih nijansi!
Ovaj recept je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše. Uživajte u pripremi i neka vam predstojeći praznici budu slatki baš kao ovi čupavci
