Uživajte u pripremi i neka vam predstojeći praznici budu slatki baš kao ovi neodoljivi rafaelo čupavci. Prijatno!

Snežna uskršnja čarolija -rafaelo čupavci koji će zaseniti sve ostale kolače na stolu.

Zaboravite na klasične recepte – ove godine Uskrs miriše na kokos, belu čokoladu i prolećnu svežinu! Ako tražite dezert koji izgleda kao da je upravo stigao iz najfinije poslastičarnice, a zapravo se priprema brzo i lako, na pravom ste mestu.

Ovi rafaelo čupavci su toliko mekani da se tope pri prvom zalogaju, a svojom snežnobelom bojom savršeno će osvežiti vašu prazničnu dekoraciju.

Idealan spoj vazdušastog biskvita i bogatog mlečnog krema učiniće ih zvezdom vašeg porodičnog ručka. Evo kako da ih pripremite!

Sastojci za uskršnje meko nebo:

Za najmekši biskvit:

5 krupnijih jaja

10 kašika šećera

1 vanilin šećer

10 kašika mekog brašna (tip 400)

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

100 ml toplog mleka



Za beli „Raffaelo“ preliv: 200 ml slatke pavlake

200 g bele čokolade (birajte kvalitetniju za bolji ukus)

100 ml mleka

Malo maslaca (oko 30g) za dodatni sjaj

I naravno – oko 200 g kokosovog brašna za valjanje!

Priprema korak po korak: Vazdušasta baza

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu gusta i penasta. Lagano dodajte ulje i toplo mleko, a zatim ručno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Pecite u plehu obloženom papirom na 180°C oko 20 minuta.

2. Beli sos: Dok se biskvit hladi, na tihoj vatri sjedinite slatku pavlaku, belu čokoladu, mleko i maslac. Mešajte dok ne dobijete glatku, svilenkastu kremu. Ne dozvolite da proključa!

3. Magični finiš: Ohlađeni biskvit isecite na kocke. Svaku kocku dobro natopite u topli (ali ne vreli) beli preliv, a zatim bogato uvaljajte u kokos.

Savet za uskršnju dekoraciju: Da bi ovi rafaelo čupavci bili pravi hit, poslužite ih u ukrasnim korpicama. Na vrh svakog kolača možete utisnuti po jedan celi blanširani badem ili malo uskršnje čokoladno jaje u boji – dobićete savršen kontrast bele boje i veselih prolećnih nijansi!

Ovaj recept je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše. Uživajte u pripremi i neka vam predstojeći praznici budu slatki baš kao ovi čupavci

