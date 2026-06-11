Sočan, kremast i gotov dok trepnete: Lenji čizkejk od 4 sastojka koji osvaja na prvi zalogaj

Lenji čizkejk sa samo 4 sastojka koji osvaja na prvi zalogaj. Spreman za 15 minuta, a ukus je kao iz najbolje poslastičarnice.

Postoje dani kada nam se jede domaći kolač, ali pomisao na uključivanje rerne nas odmah odvrati od te ideje. Upravo zato je lenji čizkejk postao pravi hit među ljubiteljima brzih poslastica jer donosi vrhunski užitak bez stajanja kraj šporeta.

Ovaj jednostavan recept koji se pravi od svega četiri sastojka ne zahteva posebno kulinarsko umeće i gotov je za nekoliko minuta.

Rezultat? Lagan, kremast i osvežavajući desert kojem je teško odoleti.

Magija bez pečenja

Ako tražite desert koji štedi vreme, lenji čizkejk je rešenje koje ste čekali. Ovaj recept je toliko lagan da ga bukvalno možete napraviti dok vam se kuva kafa.

Kombinacija hrskave podloge i nežnog fila od krem sira čini ga poslasticom kojoj se svi rado vraćaju.

Sastojci za kremasti lenji čizkejk:

300 g mlevenog keksa

120 g otopljenog putera

500 g krem sira

200 ml slatke pavlake

Priprema:

U većoj posudi sjedinite mleveni keks i otopljeni puter – to će biti baza za kolač. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu koja podseća na vlažan pesak.

Dobijenu masu rasporedite po dnu kalupa ili staklene posude i blago pritisnite kašikom kako biste dobili čvrstu podlogu.

Krem sir i slatku pavlaku stavite u dublju činiju. Mutite mikserom nekoliko minuta dok smesa ne postane lagana, glatka i vazdušasta.

Pripremljeni krem rasporedite preko podloge od keksa i pažljivo poravnajte površinu.

Po želji možete dodati i malo rendane čokolade, voće ili preliv, ali je ovaj lenji čizkejk ukusan i u svojoj najjednostavnijoj verziji.

Kako da desert izgleda kao iz poslastičarnice

Pre nego što kolač odložite u frižider, primenite ove trikove koji će mu dati profesionalnu završnicu:

Dodajte kiselkasti kontrast

Premažite površinu tankim slojem džema od malina ili šumskog voća; kiselost će savršeno preseći bogatstvo krema i dati mu prefinjen ukus.

Postignite besprekoran rez

Ivice kalupa pažljivo odvojte tankim nožem pre hlađenja kako bi se kolač kasnije vadio savršeno ravno, bez krzanja ivica.

Ukrasite sa stilom

Pospite vrh rendanom crnom čokoladom ili seckanim pečenim lešnicima – taj „hrskavi“ vizuelni momenat pravi razliku između običnog kolača i pravog poslastičarskog doživljaja.

Hlađenje i uživanje u poslastici

Stavite kolač u frižider na najmanje dva sata kako bi se lepo stegao. Kada se dovoljno rashladi, isecite ga na kocke ili parčad i poslužite.

Osim što se priprema brzo i bez pečenja, ovaj lenji čizkejk je savršen izbor za dane kada želite laganu poslasticu bez mnogo truda. Ekonomičan je i uspeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva u pravljenju kolača.

Jednom kada probate ovaj kolač, postaće vaš kec iz rukava za svaku iznenadnu posetu ili trenutke kada vas uhvati neodoljiva želja za slatkim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com