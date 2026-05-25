Neodoljivo sočan manastirski kolač: Toliko je mekan da se topi u ustima, a nema ni šećera ni ulja

Domaćice su poludele za fenomenalnom poslasticom! Manastirski kolač je mekan kao duša, a jede se bez griže savesti.

Manastirski kolač je savršen izbor kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da prekršite pravila posta niti da opteretite organizam teškim masnoćama. Ovaj starinski recept prenosio se generacijama kroz manastirske kuhinje, gde su se uvek cenila skromna, ali neverovatno ukusna jela.

Rezultat je poslastica koja ruši mit da su zdravi kolači suvi i bezukusni.

Ovaj desert će vas oduševiti kako prelepim ukusom, tako i neodoljivim mirisom. Pravi se bez ulja i šećera, te nije pretnja savršenoj liniji.

Postupak pripreme je jednostavan, zato uživajte u fenomenalnoj poslastici bez osećaja krivice.

Sastojci za manastirski kolač:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Priprema:

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Caka za savršeno testo bez kapi ulja

Prvo rastvorite marmeladu: Izmešajte je u mlakoj vodi pre brašna da testo bude glatko.

Pomešajte dve vrste oraha: Mleveni daju gustinu, a seckani fini, krckavi zalogaj.

Mažite isključivo vruće: Premažite kolač čim izađe iz rerne da upije džem i ostane mekan danima.

Kolač koji vraća u detinjstvo i greje dušu

Manastirski kolač je mnogo više od običnog, brzog deserta. Dok se peče, kućom se širi onaj predivni, topli miris pečenih oraha i cimeta koji trenutno budi uspomene na bakinu kuhinju i dane kada je sve bilo jednostavnije.

Ono što ovaj kolač čini zaista posebnim jeste to što spaja tradiciju i moderno doba – dobijate starinski, pun ukus, a u isto vreme lagan zalogaj bez griže savesti.

Kada ga izvadite rumenog iz rerne, premažete toplim pekmezom i pospete krckavim orasima, shvatićete da vam rafinisani šećer uopšte nije potreban za vrhunsko uživanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com