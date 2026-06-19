Sok od nane i limuna da rashladi tople dane: Napravite sirup koji će nestati u rekordnom roku

Osvežite se uz domaći sok od nane i limuna. Bez kuvanja, brzo i lako do napitka koji će obožavati cela porodica.

Mirisan, osvežavajuć i pun prirodnih aroma, domaći sok od nane i limuna idealan je napitak za tople dane. Priprema se lako, bez nepotrebnih komplikacija, a spoj sveže nane i limuna donosi onaj prepoznatljiv ukus domaćih sokova koji su se nekada tradicionalno spremali.

Za vrhunski rezultat ključno je da nana bude sveža i aromatična, dok limun obavezno treba da bude neprskan.

Zbog čega je baš ova kombinacija pun pogodak?

Tajna ovog sirupa leži u sporom procesu otpuštanja eteričnih ulja. Dokazano je da dugotrajno stajanje nane u vodi sa limuntusom izvlači maksimum arome iz listova, bez onog gorkog ukusa koji se često dobija kuvanjem biljke.

Limun ovde nije samo za ukus – on deluje kao prirodni konzervans i daje onu specifičnu, oštru notu koja savršeno balansira slatkoću šećera.

Rezultat je izuzetno čist, bistar sirup koji mirisom podseća na najfinije baštenske eliksire, a ukusom na trenutno olakšanje od vrućine.

Sastojci za sok od nane i limuna:

2 veće veze sveže nane

3 limuna

1 l vode

800 g šećera

1 kesica limuntusa (10 g)

Po želji: dodajte još nekoliko kriški limuna za jaču aromu

Priprema:

Nanu dobro operite i ostavite da se prosuši, a limun operite toplom vodom i isecite na kolutove.

U veću posudu ulijte vodu, dodajte limuntus, limun i listove nane. Promešajte, poklopite i ostavite u frižideru da odstoji od 12 do 24 sata.

Nakon odležavanja, tečnost procedite kroz gustu cediljku ili gazu kako biste u potpunosti uklonili ostatke nane i limuna.

U proceđenu tečnost dodajte šećer i mešajte dok se potpuno ne rastopi. Ukoliko želite, sirup možete kratko zagrejati, ali vodite računa da tečnost ne sme da provri.

Gotov sirup sipajte u sterilisane staklene flaše, dobro ih zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mestu ili u frižideru.

Kako servirati sok od nane i limuna?

Razblažite ga hladnom ili kiselom vodom u odnosu 1:5. Ako želite pravi „profesionalni“ doživljaj, ubacite u čašu brdo leda, par listića sveže nane i krišku limuna. Jedan gutljaj ovog napitka briše svaku vrelinu.

Probajte, pa javite – da li je iko uspeo da sačuva flašu duže od dva dana?

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