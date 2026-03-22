Ovaj stari recept za vanilice je od pre 50 godina: Bolje niste probali, kažu da su savršene

Stari recept za vanilice momentalno budi snažna sećanja na bakinu toplu kuhinju. Spremite ovu poslasticu i obradujte porodicu odmah.

Pravi stari recept za vanilice zahteva samo tri ključna sastojka, ali prava kulinarska caka savršenog testa krije se tačno u sredini ovog teksta. Zaboravite tvrde i blede kolače koji se raspadaju čim ih uzmete u ruke. Danas spremate najlepši desert koji budi uspomene.

Šta su zapravo tradicionalne srpske vanilice

Tradicionalne srpske vanilice su sitni, prhki kolačići napravljeni od brašna, svinjske masti, šećera i oraha. Dva pečena kružića spajaju se domaćim džemom, najčešće od kajsija ili šipka, a zatim se bogato uvaljaju u fini prah šećer.

Mnogi kulinarski stručnjaci pokušavaju da unaprede ovaj desert dodavanjem margarina ili putera. To je greška. Ako želite najbolje vanilice na svetu, morate poštovati pravila koja su postavile naše bake pre više od pola veka. Margarin sadrži vodu i menja strukturu testa, pa kolačići brzo postaju tvrdi umesto da ostanu mekani danima. Zato je domaća svinjska mast apsolutni imperativ u ovom procesu. Ona daje specifičnu prhkost koju nijedan drugi sastojak ne može da zameni.

Ovaj stari recept za vanilice traži pravu mast

Pripremite sastojke pažljivo. Kvalitet materijala direktno određuje krajnji rezultat. Obratite pažnju na temperaturu masti pre nego što počnete sa mešenjem. Ne sme biti potpuno tečna, već na sobnoj temperaturi, kremaste strukture.

Za pripremu nabavite sledeće:

200 grama čiste svinjske masti

4 supene kašike kristal šećera

1 žumance i 1 celo jaje

Sok od pola limuna i narendana korica

500 grama oštrog pšeničnog brašna

Domaći džem od kajsija za spajanje

Šećer u prahu i vanilin šećer za valjanje

Kada pomešate mast i šećer, mutite ih dok smesa ne postane potpuno bela i penasta. Dodajte jaja, limunov sok i koricu. Potom postepeno sipajte brašno. Nemojte mesiti predugo. Previše mešenja razvija gluten, a to je glavni razlog zašto testo postaje žilavo.

Koja je tajna savršenih vanilica i kako se prave

Stigli smo do ključnog trenutka. Prava caka glasi ovako: testo mora da odmori u frižideru tačno sat vremena pre nego što počnete da ga razvijate. Hlađenje sprečava pucanje rubova kada ih vadite modlama.

Nakon što se testo stegne, razvucite ga oklagijom na debljinu od pola centimetra. Koristite male metalne modlice za kolače kako biste vadili krugove. Redajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite ih na 180 stepeni tačno 12 minuta. Moraju ostati svetli, ne smete dozvoliti da porumene na ivicama. Izvadite ih iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade u plehu.

Sada dolazi najlepši deo posla, a mnogi se pitaju kako napraviti meke vanilice koje odmah nestaju sa tanjira. Odgovor leži u spajanju dok su kolačići još uvek pomalo topli, ali nikako vreli. Mažite obilno, jer spajanje džemom od kajsija direktno utiče na mekoću pošto testo upija vlagu iz voća. Nakon spajanja, uvaljajte svaki komad u mešavinu šećera u prahu i vanile. Spakujte ih u limenu kutiju i ostavite da prenoće. Sutradan ćete dobiti prave starinske vanilice sa mašću koje se bukvalno tope na nepcu. Upravo taj stari recept za vanilice prenosi se sa kolena na koleno i uvek oduševljava goste.

Svaki zalogaj donosi eksploziju ukusa i sećanja. Zanimljivo je da su nekada domaćice koristile i mlevene orahe u samom testu, ali originalna verzija ipak preferira čisto brašno i aromu limuna. Ukoliko nemate limun, poslužiće i malo domaćeg belog vina, jer kiselina pomaže masti da dodatno omekša brašno. Uradite sve tačno po ovim koracima i bićete ponosni na rezultat. Domaći sitni kolači uvek pobeđuju industrijske slatkiše na svakoj trpezi. Vaš dom će mirisati na vanilu i pečeno testo satima nakon pripreme. Obavezno zapišite ovaj stari recept za vanilice u svoju svesku i čuvajte ga od zaborava, jer ovakvi kulinarski dragulji vrede pravo bogatstvo.

Koji džem vi koristite za spajanje vanilica i da li ste nekada probali da ih punite orasima umesto voćem?

Zašto vanilice pucaju prilikom pečenja?

Glavni razlog je previše brašna u testu ili nedovoljno hlađenje pre razvijanja oklagijom. Uvek ostavite testo u frižideru barem sat vremena.

Koliko dugo vanilice mogu da stoje?

U dobro zatvorenoj limenoj kutiji, na hladnom i suvom mestu, mogu stajati i do tri nedelje. Stajanjem postaju sve mekše i ukusnije.

Koji džem je najbolji za spajanje vanilica?

Najbolje rezultate daje gusti domaći džem od kajsija ili šipka. Njihova blaga kiselost savršeno balansira slatkoću prah šećera u koji se kolačići valjaju.

