Starinska, seljačka oblanda: Ova je ubedljivo najbolja i najukusnija, a pravi se samo od 4 jednostavna sastojka

Starinska seljačka oblanda nudi onaj pravi ukus detinjstva uz samo 4 sastojka. Isprobajte ovaj jeftin a sjajan kolač i oduševite sve.

Zaboravite na skupe torte sa desetinama komplikovanih slojeva. Starinska seljačka oblanda je dokaz da najbolji slatkiši nastaju iz jednostavnosti i te neverovatne kulinarske domišljatosti naših baka. Ovaj kolač vraća u vreme kada je miris ukuvanog mleka i šećera ispunjavao svaku kuću tokom vikenda. Priprema je jednostavna, osnovni sastojci su uvek pri ruci. Nema potrebe da provedete sate praveći komplikovane kolače kada nema greške sa ovom domaćom oblandom.

Šta je prava starinska seljačka oblanda?

To je jednostavan domaći kolač od gotovih kora spojenih gustim, karamelizovanim filom od mleka i šećera uz dodatak maslaca. Nema čokolade, mlevenog keksa niti oraha, već se oslanja isključivo na dugotrajno ukuvavanje osnovnih namirnica.

Tradicionalna karamel oblanda traži samo osnovne namirnice

Ako želite da dobijete onaj autentičan, bogat ukus koji pamtite iz detinjstva, strogo zaboravite na brza rešenja i kupovne karamel kreme. Prava hrskava oblanda od šećera i punomasnog mleka apsolutno ne trpi prečice ni modernizaciju. Sve što vam treba za ovaj fantastičan desert verovatno već imate u svom kuhinjskom ormariću.

Spisak sastojaka:

1 litar punomasnog kravljeg mleka (što masnije to bolje)

600 grama belog kristal šećera

250 grama kvalitetnog maslaca (možete koristiti i margarin, ali maslac daje puniji ukus)

1 standardno pakovanje velikih kora za oblande

Najbolji seljački recept za oblande korak po korak

Proces pripreme ovog deserta traži vašu punu pažnju. Nema napuštanja šporeta dok se fil kuva, jer zagorelo mleko potpuno uništava ukus. Zato zavežite kecelju, pripremite jednu veću šerpu sa debljim dnom i naoružajte se strpljenjem.

Sipajte hladno mleko u šerpu i odmah dodajte celokupnu količinu pripremljenog šećera.

Kuvajte na umerenoj vatri dok smesa ne počne da vri, a zatim obavezno smanjite temperaturu na minimum.

Mešajte varjačom bez prestanka narednih sat i po do dva, sve dok recept za starinske oblande ne pokaže svoj pun potencijal kroz gustu teksturu boje svetlog karamela.

ne pokaže svoj pun potencijal kroz gustu teksturu boje svetlog karamela. Kada fil postane dovoljno gust da varjača ostavlja jasan trag na dnu šerpe, sklonite ga sa vatre.

Ubacite sitno iseckan maslac u vreo fil i energično mešajte dok se potpuno ne istopi i sjedini sa smesom.

Sačekajte desetak minuta da se karamel blago prohladi, pa ravnomerno mažite hrapave strane kora.

Pravilno hlađenje sprečava odvajanje kora

Mnogi naprave ogromnu grešku na samom kraju procesa. Namazan kolač ne smete odmah seći niti ga ostaviti bez opterećenja. Stavite oblandu na potpuno ravnu površinu, pažljivo je prekrijte čistim papirom za pečenje i pritisnite težim predmetom po celoj dužini. Knjige, teška drvena daska ili šerpa puna vode odlično rade posao. Ostavite kolač preko noći u špajzu ili na nekom drugom hladnom mestu kako bi se kore savršeno slepile sa filom. Tek sutradan pređite na sečenje, jer starinska seljačka oblanda zahteva vreme za stezanje, a potom secite oštrim nožem kako biste dobili besprekorne, pravilne romboide.

Koliko dugo se kuva fil za oblande?

Fil od mleka i šećera kuva se na tihoj vatri između sat i po i dva sata, dok ne dobije gustinu ređeg meda.

Zašto oblanda ispadne žilava?

Kore postaju žilave ako fil nije dovoljno ukuvan ili ako mažete potpuno vreo karamel direktno na oblandu umesto da ga malo prohladite.

Kako ravno iseći oblandu?

Koristite dugačak i veoma oštar nož, brišući sečivo vlažnom krpom posle svakog reza kako se ohlađeni karamel ne bi razvlačio preko ivica.

Koji je vaš oprobani trik za savršeno ukuvan fil i da li vam se dešava da oblanda ponekad ispadne previše žilava? Podelite svoje kulinarsko iskustvo u komentarima ispod!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com