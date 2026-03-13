Starinske oblande sa orasima: Kako da fil bude savršeno gust i da se kore nikada ne odvajaju

Fil koji ne curi, kore koje se ne odvajaju i ukus kao iz detinjstva. Oblande sa orasima po starom receptu koji nikad ne izneveri.

Svako ko je jednom probao starinske oblande sa orasima zna da one iz prodavnice nisu ni blizu. Domaće su drugačije, fil je gust i ukusan, kore se ne mrve i sve se drži zajedno.

Problem je što mnogi ne znaju tačno zašto im fil ispadne tečan ili zašto se kore odvajaju pri sečenju.

Dva trika rešavaju oba problema, a oblande ispadnu savršeno svaki put.

Zbog čega fil postaje tečan i jedan korak koji to sprečava

Zašto se kore odvajaju pri sečenju i kako to izbeći zauvek

Koliko dugo oblande treba da stoje pre sečenja i zašto je to važno

Zašto fil mora biti mlak pre nego što se nanese

Najveća greška kod oblanda je fil koji je pretopao ili previše tečan kada se nanosi na kore. Takav fil upija u koru, kora omekša previše i pri sečenju se sve lepi i mrvi.

Fil se kuva na srednjoj vatri uz stalno mešanje dok ne postane gust kao kaša. Kada povučete kašiku kroz fil i trag ostane vidljiv nekoliko sekundi, fil je gotov. Sklonite s vatre i ostavite da se hladi dok ne bude mlak, ne vreo i ne hladan, nego mlak. Tek tada se nanosi na kore.

Starinske oblande sa orasima imaju fil koji se hladi na sobnoj temperaturi, nikad u frižideru jer fil u frižideru postaje tvrd i suv i kore pucaju pri sečenju.

Sastojci za starinske oblande sa orasima

300g mlevenih oraha

200g šećera

100g putera

100ml mleka

1 kesica vanilin šećera

1 kašika kakaa (po želji)

10 gotovih oblandnih listova

Priprema:

Svaki list kore mora biti prekriven filom do samih ivica, bez praznih mesta. Prazna mesta su tačke gde se kore odvajaju jer nema lepka koji ih drži zajedno.

Fil se nanosi tankim ravnomernim slojem, ne debelim. Debeo sloj ne drži kore bolje, nego ih razdvaja jer je pretežak. Tanak, ravnomeran sloj je onaj koji lepi kore i drži ih zajedno i pri sečenju i pri jedenju.

Kada složite sve kore, stavite oblande na ravnu površinu i pritisnite ih daskom ili tacnom s težinom odozgo. Ostavite tako najmanje četiri sata, a najbolje preko noći. To vreme je ono zbog čega se starinske oblande sa orasima drže zajedno kao jedna celina.

Jedan trik koji menja sve

Bake su oblande uvek motale u čist kuhinjski peškir posle slaganja i stavljale nešto teško odozgo, knjigu, dasku, šerpu. Taj pritisak ravnomerno raspoređuje fil između kora i spaja ih na način koji ni frižider ni vreme sami ne mogu.

Ostavite tako preko noći i sutradan secite hladnim nožem koji ste prethodno nakvašenli u hladnoj vodi. Vlažan nož klizi kroz oblande bez da ih mrvi i bez da se fil lepi za sečivo. Rez je čist, kore ostaju na mestu i fil ne izlazi sa strane.

Starinske oblande sa orasima kakve su bake pravile

Razlika između oblanda koje se raspadaju i onih koje izgledaju kao iz poslastičarnice je u tri stvari – gustinu fila, ravnomernom namazivanju do ivica i pritisku preko noći. Ko zna ova tri koraka, oblande mu ispadnu savršeno svaki put.

Recept je jednostavan, ali detalji su ti koji prave razliku između prosečnih i onih za koje svi traže recept.

Jeste li probali da pravite oblande kod kuće ili ih uvek kupujete gotove?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com