Starinski domaći salčići koji se tope u ustima: Zaboravljeni trik naših baka za najlepše i najukusnije kolače ikada

Starinski domaći salčići vraćaju u detinjstvo svojim nestvarnim ukusom i mirisom. Isprobajte ovaj bakin trik i zamesite ih odmah!

Sećate li se onog predivnog mirisa koji se širio kućom kad baka otvori rernu? Ako mene pitate, ništa ne budi uspomene brže od pravog, domaćeg peciva. Zato su starinski domaći salčići nešto što jednostavno morate da napravite bar jednom ove zime.

U moru modernih dezerata, često zaboravimo na ove slojevite, hrskave zalogaje punjene džemom. Gledam danas ljude kako kupuju gotove lisnate kroasane, a ja uvek pomislim na bakinu kuhinju. Zar nije lepše kada sami umesite nešto što se bukvalno topi pod nepcima?

Tajna pripreme koju morate da znate

Pravljenje ovog testa zvuči komplikovano, ali zapravo nije. Caka je u jednom jednostavnom triku. Baka mi je uvek govorila da salo mora biti savršeno očišćeno od žilica i dobro ohlađeno pre nego što počne da se maže. Ako ga ostavite na sobnoj temperaturi, testo će postati mlitavo i izgubiće onu prepoznatljivu lisnatu strukturu.

Dakle, vaš glavni zadatak je da salo sameljete na mašini za meso i držite ga u frižideru do samog trenutka mazanja. Tako ćete dobiti one savršene listiće zbog kojih su starinski domaći salčići apsolutni hit na svakoj trpezi. Važno je da radite brzo i sa puno ljubavi.

Recept za salčiće koje ćete obožavati

Pređimo odmah na stvar. Vreme je da isprljamo ruke brašnom! Evo šta vam je potrebno od sastojaka da napravite ove čarobne kolače od sala.

500 g svinjskog sala (očišćenog i samlevenog)

1 kg mekog brašna

3 žumanca

Prstohvat soli i malo šećera

Oko 400 ml kisele vode

Domaći džem od šljiva za punjenje

Šećer u prahu za posipanje

Priprema počinje tako što u posudu sipate brašno, napravite malo udubljenje i dodate žumanca, so i šećer. Postepeno sipajte kiselu vodu dok mesite. Zamesite glatko testo i ostavite ga da odmori dvadesetak minuta. Samo tako se prave najbolji domaći salčići.

Razvucite testo oklagijom u veliki pravougaonik, pa ga premažite trećinom ohlađenog sala. Preklopite testo kao pismo – prvo levu stranu ka sredini, pa desnu preko nje, a onda preklopite odozgo i odozdo. Ostavite ga u frižideru pola sata.

Ovaj postupak mazanja i preklapanja ponovite još dva puta. Znam, traži malo strpljenja, ali rezultat vredi svakog minuta! Na kraju, razvucite testo na debljinu od pola centimetra, isecite ga na kvadrate, stavite po kašičicu džema i nežno preklopite. Pecite ih u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok blago ne porumene.

Zašto su tradicionalni kolači sa salom nezamenljivi?

Kad izvadite pleh iz rerne, sačekajte samo par minuta pre nego što ih bogato uvaljate u šećer u prahu. Topli starinski domaći salčići uz šolju domaće kafe ili čaja donose onaj pravi osećaj doma i porodične sigurnosti. Nema te skupe kupovne poslastice koja može da parira ovom ukusu.

Pored toga što su neverovatno ukusni, ovi salčići kao nekad ostaju savršeno sveži i hrskavi danima, mada kod nas u kući nestanu još istog popodneva. Zato, ne budite lenji. Obradujte sebe i svoje najdraže, probudite lepu nostalgiju i uživajte u svakom hrskavom, slatkom zalogaju.

Prijatno!

