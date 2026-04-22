Starinski kolač iz Jugoslavije sa čokoladom i orasima – miris bakine kuhinje i slatka sećanja iz detinjstva

Starinski kolač iz Jugoslavije sa čokoladom i orasima vraća u kuhinje onaj prepoznatljivi miris koji su naše bake brižljivo čuvale u svojim sveskama. Reč je o receptu koji se pravio za slave, nedeljne ručkove i rođendane, kada se kolač merio kašikama, a ne digitalnim vagama.

Zašto se ovaj starinski kolač iz Jugoslavije i danas pravi

Generacije domaćica su ovaj kolač prenosile sa majke na ćerku. Sastojci su jeftini, postupak jednostavan, a rezultat je uvek isti: mekano, sočno testo prepuno oraha i čokolade. Nema skupih krema niti kompliciranih tehnika. Tajna je u balansu oraha, kakaa i čokoladne glazure koja na kraju prekrije svaki ugao tepsije.

Mnogi kolače iz tog perioda povezuju sa mirisom vanile i rum aromom iz malih bočica. Upravo ta kombinacija daje prepoznatljiv pečat starih recepata.

Šta je starinski jugoslovenski kolač

Starinski jugoslovenski kolač je sočan biskvit sa orasima i čokoladom, pečen u plehu, preliven čokoladnom glazurom i posut mlevenim orasima. Pravi se od osnovnih namirnica i seče na kocke.

Sastojci za retro kolač sa čokoladom i orasima

Pre nego što krenete sa pripremom, sve namirnice izvadite iz frižidera. Jaja i mleko moraju biti na sobnoj temperaturi, jer tako testo bolje naraste.

Za testo vam treba:

4 jaja

200 grama šećera

200 mililitara ulja

200 mililitara mleka

300 grama brašna

1 prašak za pecivo

2 kašike kakaa

150 grama mlevenih oraha

1 kesica vanilin šećera

Za preliv i dekoraciju:

150 grama čokolade za kuvanje

100 mililitara slatke pavlake

šaka krupno seckanih oraha

Postupak pravljenja starog jugoslovenskog kolača

Rerna mora biti zagrejana pre nego što kolač ubacite u nju. Podesite je na 180 stepeni i ostavite da radi bar deset minuta unapred.

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, pa nastavite da mešate na srednjoj brzini. U drugoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mlevene orahe. Suve sastojke postepeno dodajte u mokru smesu i mešajte špatulom odozdo ka gore. Pleh dimenzija 25 puta 35 centimetara obložite papirom za pečenje. Sipajte testo, poravnajte površinu i pecite 30 do 35 minuta, dok čačkalica ne izađe suva.

Dok se kolač hladi, pripremite preliv. Slatku pavlaku zagrejte, ali nemojte je pustiti da proključa. Sklonite je sa vatre i u nju usitnite čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi i dok masa ne postane sjajna.

Kako poslužiti retro jugoslovenski kolač

Ohlađen kolač prelijte toplom glazurom i odmah pospite seckanim orasima, da se lepo zalepe. Ostavite ga bar dva sata u hladnjaku pre sečenja. Najbolji je drugog dana, kada se arome spoje, a testo upije vlagu iz glazure.

Ovaj recept se ne kvari lako i stoji u frižideru tri do četiri dana. Poslužite ga uz domaću kafu ili čašu hladnog mleka. Najčešća greška je prerano sečenje, dok je glazura još mekana.

Može li se umesto oraha koristiti drugi orašasti plod

Može, odlično stoje lešnik ili badem, ali promeniće intenzitet ukusa. Orasi daju najautentičniji retro karakter ovom kolaču.

Zašto mi je kolač suv nakon pečenja

Najčešći uzrok je previše brašna ili predugo pečenje. Proverite testo čačkalicom već posle 28 minuta da biste sprečili isušivanje.

Može li se kolač pripremiti dan ranije

Može i preporučuje se. Nakon jedne noći u frižideru arome oraha i čokolade se spoje, a testo postane još sočnije.

