Starinski linzer keksići koji se tope u ustima: Jednostavan recept koji svima uspeva iz prve

Linzer keksići su prhki, mirisni i savršeni za svaku priliku. Donosimo jednostavan recept koji uspeva iz prve.

Neodoljivi linzer keksići – klasik koji nikada ne izlazi iz mode

Linzer keksići su pravi mali dragulji među sitnim kolačima. Osim što izgledaju prelepo, oduševljavaju i ukusom – prhko testo, blaga nota limuna i sloj omiljenog pekmeza čine ih savršenim izborom za praznike, ali i za svaki dan.

Njihovo poreklo vodi do čuvene austrijske Linzer torte, jednog od najstarijih recepata u Evropi, a kroz godine su dobili svoju jednostavniju, „kolač“ verziju.

Ono što ih čini posebnim jeste to što su u početku blago hrskavi, a nakon spajanja sa pekmezom postaju mekani i još ukusniji kako stoje.

Sastojci za linzer keksiće (oko 35 komada)

150 g margarina ili maslaca

75 g šećera u prahu

225 g brašna

1 žumance

prstohvat soli

rendana korica limuna

pekmez po izboru (najčešće kajsija)

Priprema – korak po korak

Prvo omekšali margarin iseckajte i sjedinite sa ostalim sastojcima. Kratko izmešajte mikserom, a zatim rukom umesite glatko testo.

Formirajte kuglu, uvijte u foliju i ostavite u frižideru oko sat vremena. Ovo je ključni korak kako bi testo bilo lako za rad.

Nakon hlađenja, testo podelite na dva dela. Jedan razvucite tanko (oko 2 mm), pa vadite cele krugove. Drugi deo koristite za gornje keksiće – sa rupicom u sredini (srce, zvezda ili krug).

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 10–12 minuta, vodeći računa da ostanu svetli.

Kada se ohlade, donje kekse premažite pekmezom, poklopite gornjim delom i pospite šećerom u prahu.

Saveti za savršene linzer

Testo mora biti hladno da se ne bi lepilo

Nemojte ih prepeći – treba da ostanu svetli i prhki

Najlepši su nakon jednog dana kada omekšaju od pekmeza

Možete smanjiti količinu šećera ako ne volite previše slatko

Zašto svi vole linzer keksiće?

Ovi kolačići nisu samo ukusni, već i praktični. Mogu se napraviti unapred, dugo ostaju sveži i idealni su za posluženje gostima. Njihov izgled i miris vraćaju u detinjstvo i stvaraju onu posebnu toplinu doma.

Jednom kada ih napravite, velika je verovatnoća da će brzo nestati – upravo zato što su toliko lagani i „zarazni“.

(Mystic Cakes)

