Najmekši medenjaci po starinskom receptu: Jedan sastojak im daje ukus koji se dugo pamti

Starinski recept za medenjake donosi onaj prepoznatljivi miris. Spremite pleh i obradujte porodicu sa ovim sočnim zalogajima!

Miris cimeta, karanfilića i pečenna uvek budi uspomene na detinjstvo. Pravi starinski recept za medenjake nije samo puki spisak sastojaka, već dobar postupak koji zahteva pažnju a i poštovanje tradicije. Zaboravite na suve, tvrde keksiće koji lome zube dan nakon pečenja. Postoji jedan zaboravljeni dodatak koji iz srži menja strukturu testa i čini ga vazdušastim, a njega ćemo detaljno obraditi u narednim redovima. Pripremite veliku činiju, brašno i malo strpljenja!

Kako se prave najmekši domaći medenjaci?

Iskusne domaćice prave najmekše domaće medenjake kombinovanjem pšeničnog i ražanog brašna, uz svinjsku mast, med i tople začine. Ključ leži u dugom hlađenju testa pre pečenja i kratkom zadržavanju pleha u samoj rerni.

Mnogi danas pogrešno veruju da med i margarin automatski garantuju mekoću kolača. Industrijski margarin u testu često rezultira mrvičastom i suvom strukturom. Sa druge strane, dodavanje svinjske masti umesto putera daje testu specifičnu elastičnost i obezbeđuje dugotrajnu svežinu. Upravo je domaća mast onaj zaboravljeni sastojak koji su naše bake obavezno koristile kada su mesile poslastice za praznike.

Priprema testa za medenjake bez suvišnog stresa

Da bi vaš starinski recept za medenjake uspeo iz prvog pokušaja, pratite strog redosled dodavanja namirnica. Uvek prvo zagrejte dobro med a zatim u njega energično umešajte sodu bikarbonu. Primetićete veoma intenzivno penjenje mase, što predstavlja potpuno normalnu hemijsku reakciju.

Kada se ova topla smesa malo ohladi, dodajte jaja, mast i odabrane začine. Tek na samom kraju postepeno usipajte brašno. Važna napomena za sve početnike glasi da testo mora ostati blago lepljivo na dodir. Prekomerno dodavanje brašna predstavlja najčešći razlog zašto kolači posle pečenja podsećaju na sitno kamenje.

Evo ključnih pravila koja značajno olakšavaju celokupan radni proces:

Prosejte brašno najmanje dva puta kako bi u smesu ušlo više vazduha.

Umotajte testo u prianjajuću foliju i ostavite ga u frižideru minimum dva sata pre valjanja.

Koristite isključivo domaći cimet i sveže mleveni karanfilić za onaj pravi, snažni aromatični udar.

Izbegavajte dugotrajno mešenje rukama jer tako prebrzo topite masnoću u testu.

Oprezno rukovanje sa rernom tokom pečenja

Čak i kada idealno zamesite sve sastojke, loše i predugo pečenje lako uništava sav uloženi trud. Previsoka temperatura rerne momentalno će isušiti spoljne ivice znatno pre nego što sredina uopšte dobije priliku da naraste. Zagrejte rernu tačno na 180 stepeni Celzijusa. Vaši starinski medenjaci iz rerne ne smeju da se peku duže od 10 do maksimalno 12 minuta.

Obavezno ih izvadite napolje dok su još uvek prilično mekani na dodir. Ne paničite, oni će se prirodno stvrdnuti dok se budu polako hladili na vrelom plehu. Kada jednom savladate ovaj osećaj za tajming, miris pravih medenjaka ispunjavaće vaš dom svakog zimskog vikenda.

Kako postići da mekani medenjaci koji se tope izgledaju savršeno

Pored samog bogatog ukusa, vizuelni utisak igra ogromnu ulogu na trpezi. Idealna smesa za ukusne medenjake zahteva pažljivo valjanje. Kada vadite oblike modlama, uvek pobrašnite radnu površinu vrlo tankim, jedva vidljivim slojem brašna. Previše belog praha na dnu dodatno isušuje donji deo kolača. Svi oblikovani komadi treba da imaju ujednačenu debljinu od oko pola centimetra.

Nakon pečenja, mnogi sladokusci obožavaju da nanesu klasičnu belu glazuru. Umutite jedno sveže belance sa dvesta grama prah šećera i tačno tri kapi limunovog soka. Dobićete izuzetno glatku, snežno belu smesu idealnu za iscrtavanje najsitnijih šara. Pravi starinski recept za medenjake naravno dozvoljava i umakanje u rastopljenu crnu čokoladu, zavisno isključivo od vaših ličnih afiniteta. Bitno je samo da pre ukrašavanja kolačići budu poptuno hladni. Kako bi zadržali sočnost nedeljama, morate ih čuvati u limenoj kutiji uz krišku sveže jabuke koja neumorno održava optimalnu vlažnost.

Koji je vaš najveći izazov prilikom mešenja slatkih testa i zbog čega vam kolači najčešće pucaju tokom pečenja?

Koliko dugo testo za medenjake sme da stoji u frižideru?

Testo možete bez ikakvog problema ostaviti u frižideru do tri dana. Duže stajanje na hladnom zapravo pojačava arome začina u kolaču.

Zašto su moji medenjaci tvrdi posle pečenja?

Najčešći uzrok predstavlja prevelika količina brašna u testu ili predugo pečenje u rerni. Kolačići obavezno moraju biti mekani kada ih vadite iz pleha.

Čime mogu da zamenim mast u medenjacima?

Ukoliko nemate mast, iskoristite istu količinu kvalitetnog putera. Margarin izbegavajte jer uvek sadrži više vode i trajno menja konačnu vazdušastu strukturu kolača.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com