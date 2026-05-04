Zaboravite na sladoled – jedna starinska poslastica je mnogo kremastija i ukusnija, a pravi se lako

Starinski recept krije tajnu najkremastijeg deserta. Spremite ovu ukusnu poslasticu kod kuće uz samo nekoliko sastojaka.

Zaboravite skupe i komplikovane torte, jer ovaj starinski recept za šnenokle nudi nešto neuporedivo lepše. Ova nežna, kao oblak mekana poslastica je veoma ukusna i osvežavajuća. Ovaj desert se prosto topi u ustima, a priprema uopšte nije toliko zahtevna koliko deluje.

Kako se prave šnenokle?

Šnenokle su tradicionalni desert od umućenih oblaka belanaca u gustom kremu od žumanaca. Pravilna priprema podrazumeva lagano poširanje belanaca u vrelom mleku i pažljivo mešanje žute smese na tihoj vatri do savršene svilenkaste gustine.

Domaće šnenokle od vanile traže pažnju

Tajna onog pravog, prepoznatljivog ukusa leži u strpljenju i laganom kuvanju. Nemojte žuriti kada pravite ovaj klasični desert. Prave, domaće šnenokle od vanile zahtevaju ravnomerno zagrevanje mleka, jer prejaka vatra momentalno uništava glatku teksturu kreme. Mleko nikada ne sme snažno da vri. Ako dozvolite da previše proključa, vaši oblačići postaće gumeni i izgubiće svoju prepoznatljivu mekoću. Obavezno koristite kvalitetnu šipku vanile, a ovaj starinski recept za šnenokle garantuje bogat doživljaj ukusa koji obara sa nogu.

Potrebni sastojci za ovaj recept

Za savršene šnenokle bez greške, apsolutno ne morate obilaziti specijalizovane radnje. Sve neophodne sastojke verovatno već imate u frižideru ili špajzu. Nabavite kvalitetna domaća jaja jer ona daju najlepšu žutu boju prelivu. Pripremite sledeće namirnice za četiri bogate porcije:

Četiri krupnija sveža jaja (odvojiti žumanca od belanaca)

Jedan litar punomasnog mleka

Šest punih kašika kristal šećera

Dve ravne kašike pšeničnog brašna ili kukuruznog skroba

Jedan štapić vanile ili dve kesice pravog vanilin šećera

Priprema korak po korak za siguran uspeh

Pažljivo odvojite belanca od žumanaca. Mutite belanca mikserom dok ne dobijete izuzetno čvrst sneg koji ne ispada iz posude. U međuvremenu, stavite mleko u široku plitku šerpu da se polako zagreva. U vrelo, ali nikako ključalo mleko, polako spuštajte kašikom formirane oblačiće. Kuvajte ih tačno po minut sa svake strane. Rešetkastom kašikom vadite kuvana belanca i pažljivo ih ređajte u dublju staklenu činiju.

Kada završite sa oblacima, prelazimo na pravi kremasti desert. Umutite preostala žumanca sa šećerom dok smesa potpuno ne pobeli. Zatim dodajte brašno i sasvim malo hladnog mleka da razbijete eventualne grudvice. Svaki pravi starinski recept za šnenokle naglašava neizmernu važnost tihe vatre u ovoj završnoj fazi.

Savršene šnenokle bez greške uspevaju uz jedan trik

Ovu umućenu smesu sipajte postepeno u toplo mleko u kom su se prethodno kuvala belanca. Glavna prepreka kod pripreme je zgrušnjavanje žumanaca. Ako ringla bude prejaka, dobićete slatku kajganu umesto finog sosa. Sigurna priprema vazdušastih šnenokli zahteva neprestano mešanje kreme žicom. Pravite pokrete u obliku osmice kako bi se smesa ravnomerno zagrevala po dnu posude. Sklonite šerpu sa ringle onog trenutka čim osetite da se tečnost blago zgušnjava.

Ohladite poslasticu prvo na sobnoj temperaturi. Nakon toga je obavezno prebacite u frižider na minimalno tri sata. Hladan žuti preliv i mekani beli oblačići su daleko bolji od svakog sladoleda tokom toplih prolećnih i letnjih popodneva. Vaš besprekoran starinski recept za šnenokle ubrzo će postati glavni hit na svakom porodičnom stolu.

Da li se šnenokle prave sa gustinom ili brašnom?

Možete koristiti oba sastojka. Skrob daje finiju i svilenkastiju teksturu kremu, dok pšenično brašno nudi gušći i puniji starinski ukus.

Koliko dugo šnenokle mogu stajati u frižideru?

Najbolje ih je pojesti u roku od dva dana. Nakon toga, oblačići od belanaca gube vazdušast oblik i postaju vodeni.

Zašto mi belanca padnu kada ih skuvam?

Belanca padaju ako je mleko snažno ključalo tokom kuvanja ili ako niste dovoljno čvrsto umutili sneg pre stavljanja u šerpu.

Prijatno!

