Svi će navaliti na tacnu pre ručka: Ove plazma kocke bez pečenja su jedini slatkiš koji vam treba za Uskrs

Ima onih kolača koji se pojedu „reda radi“, a ima i onih zbog kojih se gosti ne pomeraju od tacne dok ne „počiste“ i poslednju mrvicu. Ove plazma kocke su upravo takve – toliko kremaste i bogate da će svaka druga poslastica na uskršnjoj trpezi ostati u senci.

Spremaju se dok trepnete, bez paljenja rerne, a ukus? Ukus je takav da ćete poželeti da sakrijete pola pleha samo za sebe pre nego što gosti uopšte stignu!

Zašto su ove plazma kocke apsolutni hit svake trpeze

Uskrs je vreme kada šporet ne staje i kad nam je svima preko glave komplikovanih recepata. Ove plazma kocke su spas jer ne troše ni minut na pečenje kora, a daju onaj kraljevski „njam njam“ efekat koji svi obožavamo.

Spoj krunisane kraljice naših kuhinja, plazme, i prebogatog fila od bele čokolade i milerama, stvara kombinaciju koja se prosto lepi za nepca. Ovo nije običan desert, ovo je kremasta fantazija koja se topi u ustima i donosi onaj pravi, praznični miris u svaku kuću.

Sastojci:

Da bi vaše plazma kocke bile čvrste, a opet vazdušaste i meke kao najfiniji oblak, pripremite ove sitnice:

Podloga:

300 g mlevene plazme

125 g otopljenog putera

2 kašike šećera u prahu

oko 10–13 kašika mleka

Beli krem fil:

500 g milerama ili maskarponea

250 ml slatke pavlake

100 g otopljene bele čokolade

100 g mlevene plazme

2 kašike šećera u prahu

1 kesica želatina

Ganaš preliv:

100 g bele čokolade

80 ml slatke pavlake

Kako do savršenog slatkiša

U činiji pomešajte plazmu i šećer u prahu. Sipajte otopljen puter, pa postepeno dodajte mleko dok ne dobijete smesu koja se lako oblikuje. Utisnite je u kalup (obložen papirom) i poravnajte kašikom. Stavite u frižider.

Prelijte ga sa 4 kašike hladne vode i ostavite 10 minuta. Kad nabubri, lagano ga zagrejte na tihoj vatri da se skroz rastopi, ali pazite da ne proključa.

Prvo umutite slatku pavlaku u čvrst šlag. U drugoj posudi pomešajte mileram, šećer u prahu i otopljenu belu čokoladu. Dodajte mlevenu plazmu i promešajte. Na kraju polako sjedinite otopljen želatin i umućenu pavlaku. Mešajte ručno dok fil ne postane ujednačen.

Sipajte fil preko podloge, lepo zagladite i vratite u frižider da se stegne.

Zagrejte slatku pavlaku i belu čokoladu dok se ne otope u glatku smesu. Malo prohladite i prelijte preko kolača.

Najmanje 3 sata u frižideru, a najbolje preko noći.

Varijacije za svakoga

Ako volite da eksperimentišete, ove plazma kocke mogu postati još luđe uz samo jedan mali dodatak:

Čoko-ekstaza: Umesto bele, koristite mlečnu čokoladu u filu, a odozgo stavite ganaš od crne čokolade. Biće to prava bomba!

Egzotični dodir: Ubacite 100 g kokosa u podlogu ili fil. Dobićete ukus koji podseća na najfinije praline, a plazma će mu dati dubinu.

Voćna magija: Između podloge i fila poređajte red svežih jagoda ili malina. To će osvežiti celu priču i dati joj savršen kontrast.

Mali trik za savršene plazma kockice

Ako želite da svaka kocka izgleda kao iz magazina, nož pre svakog reza umočite u vrelu vodu. Tako će preliv ostati staklast i ravan, a fil se neće razmazivati.

Kada iznesete ove plazma kocke, videćete zašto je to jedini recept koji vam treba. Brzo se prave, još brže nestaju, a ukućani će vas bukvalno moliti za još jedan krug.

Uživajte u svakom „njam njam“ zalogaju!