Tako dobar kolač od jagoda, osvežavajući, lagan i savršen

Tako dobar kolač od jagoda i jogurta veoma lako se pravi, lagan je i osvežavajući a upravo je pravo vreme za takvu poslasticu.

Ovo je jednostavan recept za tako dobar kolač od jagoda i jogurta.

Pravo je vreme da napravite jedan tako dobar kolač od jagoda po ovom receptu. Iskoristite jagode za pripremu ukusnog deserta, dok ih još ima. Mada kada više ne bude svežih, za kolač možete koristiti i smrznuto voće, pa ga možete pripremati celog leta.

Osvežavajući, lagan i savršen za prolećne dane, ovaj desert kombinuje mekani biskvit, prozračni krem od jogurta i sveže jagode u neodoljivu kombinaciju koju ćete poželeti uvek da pravite.

Kolač od jagoda i jogurta – Sastojci:

Za biskvit:

3 jaja

1 čvrsti jogurt

½ šolje ulja (šolja jogurta)

1 šolja brašna

1 šolja šećera

1 prašak za pecivo

Za krem:

600 ml jogurta od jagoda

3 kašike šećera u prahu

2 kesice mlevenog belog želatina

400 ml šlaga

Dodatno:

Jagode

2 crvena preliva za kolače (ukus jagode)

Kolač od jagoda i jogurta – Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca i mutite belanca dok se ne formiraju čvrsti vrhovi. Dodajte žumanca i šećer i kratko izmešajte. Umešajte preostale sastojke i sjedinite. Sipajte u podmazan i brašnom posut kalup (manji, ne kalup za rernu). Pecite na 175 °C oko 25 minuta. Ohladite.

Pripremite želatin prema uputstvu na pakovanju. Umešajte šećer u prahu sa jogurtom. Lagano umešajte rastvoreni želatin u jogurt. Umutite šlag i lagano ga umešajte u smesu. Isecite jagode na kockice (sačuvajte malo za dekoraciju) i umešajte u krem.

Premažite kremom ohlađeni biskvit. Poređajte preostale kriške jagoda odozgo. Ohladite 1-2 sata da se stegnu. Lagano zarežite površinu torte da biste je kasnije lakše sekli.

Prelijte ohlađenim prelivom za tortu. Ohladite tortu, idealno preko noći.

Prijatno!

