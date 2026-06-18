Topi se u ustima! Ova sočna pita je čudo – ima isti ukus kao krempita, a pravi se najlakše moguće

Želite krempitu, ali bez sati provedenih u kuhinji? Ova sočna pita je pravo čudo - topi se u ustima, a pravi se brže nego što mislite.

Ova sočna pita je kremastija od originala, a recept je toliko jednostavan da ćete ga obožavati!

Svi žudimo za krempitom, ali ko još ima živaca da razvlači kore ili se satima bori sa komplikovanim filovima koji nikada ne ispadnu kako treba? Zaboravite na to. Pred vama je recept za sočnu pitu koja je pravo kulinarsko otkriće.

Ne samo da se topi u ustima i da je kremastija od mnogih klasičnih poslastica, već nosi onaj prepoznatljiv šmek krempite, a priprema se bez ijedne kapi znoja.

Ovo je kec u rukavu za sve koji su odustali od pravljenja krempita zbog previše komplikacija. Trik je u upotrebi kupovnih kora, dok onu kremastu strukturu drže dva ključna fila: griz i vanila puding.

Spoj je genijalan, a sve se sprema brzinom svetlosti.

Recept za sočnu pitu sa vanilom

Sastojci:

15 kora za pitu

Za fil od griza:

4 jaja

150 g griza

200 ml ulja

300 ml jogurta

5 kašika šećera

1 prašak za pecivo

Za fil od vanile:

1 l mleka

3 pudinga od vanile

6 kašika šećera

Za posipanje:

50 g šećera u prahu

Priprema:

Za fil od vanile, pomešajte šećer i prašak za puding sa 15 kašika mleka koje ste odvojili od pripremljenog litra. Dobro umutite da nema grudvica. Preostalo mleko stavite da provri i dodajte razmućen puding.

Kuvajte uz mešanje na tihoj vatri dok se zgusne. Pokrijte providnom folijom i ostavite da se ohladi. Za fil od griza, belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, izmešajte. Dodajte ulje i opet izmešajte. Dodajte jogurt, griz i prašak za pecivo.

Sjedinite sastojke. Prvu koru namažite smesom od griza, stavite drugu koru, premažite i nju ovom smesu, stavite treću koru i namažite fil od vanile (petinu fila).

Urolajte i i stavite u podmazan pleh. Ponovite isto sa ostalim korama. Dobićete 5 rolnica. Premažite ih uljem i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata.

Pre služenja pospite šećerom u prahu.

Kako je učiniti još kremastijom

Ako želite da ova sočna pita bude na još višem nivou, ili da je prilagodite svom ukusu, evo nekoliko brzih trikova:

Dodajte jednu do dve kašike kisele pavlake u fil od griza. To će učiniti celu strukturu još sočnijom i stabilnijom.

Umesto pudinga od vanile, koristite tri pudinga od čokolade. Dobićete brzu čokoladnu varijaciju krempite.

Između slojeva fila od vanile (pre nego što urolate koru) možete dodati malo smrznutih malina ili višanja. To će dati finu kiselkastu notu koja balansira slatkoću.

Vreme je da zaboravite na onaj stari stres u kuhinji. Ova pita je živi dokaz da vrhunski ukus, naročito onaj koji podseća na pravu krempitu, ne zahteva sate stajanja pored šporeta.

Kremasta, bogata i savršena – ovaj recept će postati vaš novi glavni adut kada vam se jede nešto slatko na brzinu. Probajte ovo kulinarsko čudo – obavezno!

Da li ste više za vanilu ili čokoladnu verziju? Podelite utiske sa nama u komentarima i pošaljite recept prijateljima koji ne mogu da žive bez krempite!

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