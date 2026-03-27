Topi se u ustima! Ova sočna pita je čudo – ima isti ukus kao krempita, a pravi se za tren

Svi će vam tražiti recept! Ova brza sočna pita sa vanilom je gotova za čas, a mekana je kao duša - idealna poslastica koja uvek uspeva svima.

Dosadilo vam je da provodite sate u kuhinji, a da na kraju kolač ispadne suv ili tvrd? Ova brza sočna pita je pravo rešenje jer bukvalno ima ukus kao najbolja krempita, a ne traži ni pola tog truda. Nema kuvanja komplikovanih filova koji zagore – sve se smućka nabrzinu i ide pravo u rernu.

Ako volite one kremaste poslastice koje prosto klize niz grlo, ovo je recept za vas. Čim zamiriše vanila, ukućani će sami doći za sto.

Najbolje od svega je što vam ne treba nikakvo kulinarsko umeće, jer ova ukusna pita uspeva baš svakome iz prve.

Sastojci:

Za ovu pitu vam ne trebaju skupi sastojci. Verovatno sve ovo već imate kod kuće:

500 g tankih kora za pitu

3 jaja i šolja šećera

Šolja ulja i šolja griza

1 prašak za pecivo

1 litar mleka i 3 pudinga od vanile

Kako se sprema?

Prvo skuvajte puding u mleku sa šećerom i ostavite ga da se malo prohladi. Dok se hladi, umutite jaja, šećer, ulje, griz i prašak za pecivo. To vam je onaj premaz koji će pitu učiniti mekom.

Uzmete tri kore – svaku premažete tom smesom od griza. Na treću koru, uz samu ivicu, stavite puding i urolajte. Ponavljajte dok ne potrošite materijal. Ostatkom premaza prelijte pite u plehu i pecite na 180°C dok ne dobiju onu lepu, rumenu boju.

Ova brza sočna pita je najukusnija kad se dobro ohladi, mada retko ko može da izdrži da ne proba bar jedan ćošak dok je još toplo.

Kada jednom prenoći u frižideru, ukusi se još bolje sjedine, a kore potpuno upiju aromu vanile. To je onaj trenutak kada shvatite da vam poslastičarnica više nije potrebna.

Mali trikovi da vam pita uvek uspe

Iako je recept jednostavan, postoji par caka koje prave razliku.

Kada mutite jaja sa grizom, gledajte da smesa bude penasta i vazdušasta. Griz je tajni sastojak koji „pije“ višak vlage i sprečava da kore postanu gnjecave, pa je bitno da on prožme svaku koru podjednako.

Takođe, ključ je u tome da puding ne bude vreo kada ga nanosite na kore – neka bude mlak, tek toliko da se može lepo razmazati, a da ne „skuva“ testo pre vremena.

Ako želite da vam parčići budu savršeno kockasti kao iz poslastičarnice, nemojte je seći odmah. Pokrijte je suvom krpom i pustite da „odmori“ barem deset minuta na sobnoj temperaturi.

Dosadila vam je vanila? Isprobajte ove genijalne varijacije

Ako vam klasičan ukus dosadi, mada čisto sumnjamo, ova brza sočna pita je savršena podloga za eksperimentisanje.

Evo kako možete da je „nadogradite“ u par koraka:

Voćna verzija sa malinama

Dok je puding još topao, ubacite šaku smrznutih malina ili višanja. Kiselost voća će savršeno preseći slatkoću krema, a dobićete pravu letnju poslasticu koja prosto mami na još jedno parče.

Čokoladna „crna“ krempita

Umesto vanile, upotrebite puding od čokolade. Dobićete moćan, taman fil koji je uvek apsolutni hit na dečijim rođendanima i među ljubiteljima jačih ukusa.

Miris limuna za dozu luksuza

Neke domaćice vole da u smesu sa grizom narendaju malo limunove korice. To piti daje onu neophodnu svežinu koja miriše na hotelske doručke i najfinije restorane.

Dodatak orašastih plodova

Ako volite da krcka pod zubima, pospite kore sa malo mlevenih lešnika pre nego što nanesete puding. To će piti dati bogatiju, skoro tortastu teksturu.

Bez obzira na to koju opciju izaberete, vaša brza sočna pita će ostati mekana i preukusna, a vi ćete svaki put imati „novi“ kolač na stolu bez ikakvog dodatnog truda.

Ova sočna pita ne ostavlja nikoga ravnodušnim

Ovo je jedan od onih recepata koji postaju stalni u kući čim ih jednom napravite. Jednostavno je, jeftino, a rezultat je takav da niko neće verovati da ste sve završili za dvadesetak minuta.

Savršena je za nenajavljene goste, nedeljno popodne ili onaj momenat kad vam se prosto jede nešto slatko, a mrzi vas da idete do prodavnice.

