Bila je ponos svake domaćice u bivšoj Jugi: Zaboravljena torta koja ponovo osvaja srca i budi uspomene

Žito torta, nekad zaboravljena poslastica iz bakine kuhinje, ponovo se vraća u centar pažnje – i to sa dobrim razlogom. Ovaj klasičan recept, sa orasima i bogatim filom, pokazuje da tradicija i dalje ima moć da očara.
Dugo je smatrana starinskom, gotovo zaboravljenom poslasticom, ali sada doživljava novu renesansu. Recept je jednostavan, ali ukus – duboko emotivan i nostalgičan.
Nekada je bila ponos svake domaćice, s kolačem koji je pričao priču o strpljenju i pažnji.
Šta čini žito tortu posebnom?
- Slojevi i tekstura: Tortu čine četiri kore – svaka sa belancima i orasima – što daje vazdušnu, a opet čvrstu strukturu.
- Bogati fil: Za fil se koristi mleko, mnogo žumanaca, šećer, puter i mleveni orasi. Krstarica navodi i dodatak muškatnog oraščića koji produbljuje ukus.
- Ukus prošlih vremena: Zahvaljujući orasima i nežnom kremu, svaki zalogaj vraća na slavske trpeze naših baka.
Sastojci:
Za jednu koru (x4)
- 4 belanca
- 90 g šećera
- 30 g brašna
- 50 g oraha
Za fil:
- 1 l mleka
- 16 žumanaca
- 350 g šećera
- 400 g oraha
- 250 g maslaca
- 140 g brašna
- muskatni orah po ukusu
Priprema:
Umutiti belanca u penu i postepeno dodavati šećer. Kada dobijete čvrsto testo, lopaticom umesiti brašno i orahe. Prečnik pleha za koru treba da bude 27 cm.
Pecite u zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 minuta. Tako napraviti 4 kore. Za fil pomešati malo mleka sa žumancima i brašnom, a ostatak staviti na šporet da provri sa šećerom. Kada provri, lagano umešajte umućena žumanca, i kuvajte dok se ne zgusne.
U vruć fil umešajte puter i orahe i dodajte muškatni oraščić po ukusu. Ostaviti da se dobro ohladi. Ređati tortu – sloj kore, sloj fila, pa ukrasiti. Ostavite da odstoji nekoliko sati i spremno je za serviranje.
Saveti koji prave razliku
- Strpljenje je ključ: Tortu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati – tada se fil utaba, a kore omekšaju.
- Muškatni oraščić: Male količine vrlo intenzivnog začina čine veliku razliku – ne preterujte, ali ni nemojte izostaviti.
- Dekoracija: Možete posuti mlevenim orasima po vrhu ili dodati malo čokolade za kontrast.
- Varijacije: U zavisnosti od sezone i ukusa, možete dodati sloj džema između kora ili ubaciti mrvljene lešnike umesto oraha.
Žito torta nije samo kolač – to je most između prošlosti i sadašnjosti. Kada je napravite, dobijate mnogo više od slatkiša: dobijate priču, tradiciju i osećaj doma. Zato, sledeći put kada poželite da pripremite nešto starinsko, a ujedno izuzetno – napravite žito tortu. Sigurno će vas oduševiti, a možda ćete pridobiti i nove obožavaoce među prijateljima.
