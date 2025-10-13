Brzinska torta sa piškotama: Ukusna je kao duša, a pravi se za 15min – nema brašna, a ni pečenja

Ovo je recept za jedan osvežavajući dezert koji će vas osvojiti svojom jednostavnošću i ukusom.

Umesto da se mučite s pećnicom, ova torta od piškota pravi se za svega 15 minuta!

Kombinacija mekanih piškota i kremastog fila stvara savršenu harmoniju ukusa koja će vas osvežiti u svako doba. Priprema je brza i jednostavna, tako da je gotovo nemoguće da ne uspete.

Ovo je definitivno recept koji vredi imati, posebno ako želite da se zasladite bez mnogo truda.

Sastojci:

– 10 g instant kafe

– 400 g piškota

– 200 ml tople vode

– 300 ml slatke pavlake

– 100 g šećera u prahu

– 80 g praha za šlag s ukusom vanile

– 10 g vanilinog šećera

– 300 ml mleka

– 50 g kakao praha

Priprema



U činiju sipajte 10g instant kafe, pa prelijte toplom vodom i dobro razmutite.Iseckite piškote napola, pa umačite jednu po jednu u kafu i ređajte po dnu kalupa.

U duboku činiju sipajte slatku pavlaku, pa dodajte šećer u prahu, prah za šlag s ukusom vanile, vanilin šećer i mleko.Mutite mikserom dok se ne zgusne, pa podelite ovu smesu na dva dela i u jedan deo umešajte kakao.

Čokoladni fil, u koji ste sipali kakao, nanesite preko piškota poređanih po kalupu i poravnajte špatulom. Preko toga stavite žutu polovinu fila i poravnajte.

Preko svega poređajte još jedan sloj piškota umočenih u razmućenu kafu.

Stavite u frižider na sat vremena. Po želji pospite kakao prahom, rendanom čokoladom, šarenim mrvicama i sl.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

