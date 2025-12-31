Italijanska svečana torta: Nova godina nezamisliva je bez nje!

Jedna od novogodišnjih poslastica sigurno je i italijanska svečana torta, koja je toliko sočna i prelepa da ćete je često praviti.

Italijanska svečana torta vredna je svakog truda, jednom kad je probate, pravićete je stalno!

Vreme je novogodišnjih i božićnih praznika, pa je red da se upoznate šta i drugi narodi tradicionalno prave za ove praznike.

Jedna od takvih poslastica sigurno je i italijanska svečana torta, koja je toliko sočna i prelepa da ćete je često praviti.

Sastojci za italijansku svečanu tortu

3 jaja

vanil šećer

120 gr šećera

120 ml mleka

120 ml suncokretovog ulja

200 grama brašna

prašak za pecivo

60 grama oraha

Fil:

800 ml mleka

2 žumancete

20 gr vanil šećera

5 kašika šećera

4 kašike kukuruznog skroba

2 kašike putera

60 grama bele čokolade

+ 100 ml mleka

Priprema torte:

Umutite jaja, šećer i mleko. Zatim dodajte ulje, brašno i prašak za pecivo. Dodajte mlevene orahe, sve lepo izmešajte pa ispecite dve korice ili jednu veliku pa je presecite koncem.

Fil skuvajte tako što ćete umeštati mleko, žumanca, šećer, vanil šećer i kukuruzni skrob. Kada se sve lepo skuva kao puding, umeštajte belu čokoladu. Kada se fil prohladi dodajte maslac, prenosi Stil.

Kore natopite mlekom pa onda filujte i ostavite da se ohladi.

