Kako je nekada najpopularnija torta u Srbiji dobila ime? Bila je nezaobilazna na slavama i svečanostima, a danas je skoro zaboravljena.

Reform torta je nekada bila nezaobilazna na slavama i svečanostima u Srbiji.

Često se govorilo da je prava kraljica torti zbog svoje bogate teksture i punog ukusa. Danas, u vreme brzih i modernih kolača, možda se i ređe pravi. Ali ipak joj i dalje mnogi priznaju status kultnog slatkiša koji podseća na neko vrednije vreme.

Njeno ime mnogi smatraju posebnim i simboličnim. Tako su se tokom godina pojavile različite priče o tome odakle potiče. Jedna od verzija kaže da je torta nazvana „reform“ upravo zato što je svojim jedinstvenim ukusom “unela reformu” među kolače. Bila je tako drugačija i bolja od ostalih da je promenila očekivanja slatkih poslastica.

Druga popularna priča povezuje nastanak reform torte sa periodom posle Drugog svetskog rata. Prema toj verziji, jedna partizanka je napravila ovaj kolač u čast tadašnjih reformi, pa je torta dobila ime kao sećanje na promene i novi početak.

Postoji i romantičnija legenda koja kaže da je reform torta nastala u Francuskoj za potrebe kralja Filipa kojem su dosadile obične poslastice — ali ni ta verzija nije potvrđena istorijskim činjenicama.

Bez obzira na to koja priča je prava, jasno je da je reform torta ostavila snažan trag u kulinarstvu i u sećanjima mnogih koji su je probali ili učili da je prave još kod svojih baka i deda.

