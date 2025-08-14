„Luda torta“ bez brašna i jaja gotova za tren: Kremasta letnja poslastica koja se ne peče

Kremasta torta bez pečenja kojom ćete osvojiti goste ne sadrži ni kap mleka ni komadić jaja. Fina podloga od keksa i lešnika, dva raskošna čokoladna krema i red hrskavih keksića čine je neodoljivom poslasticom koja se sprema za čas.

Uživajte u bogatoj, kremastoj torti koja će osvojiti vaše nepce.

Sastojci:

Donji sloj:

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja

Krem I i II:

1l sojinog mleka

160 g pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

200 ml vode

150 g margarina

100 g šećera u prahu

55 g ili jedna kesica šlaga

50-60 ml mineralne ili obične hladne vode

200 g bele čokolade

100 g crne čokolade

150 g keksa u komadu

Dekoracija po izboru

Priprema krema

U šerpu ulijte sojino mleko i zagrejte do vrenja. U međuvremenu, u posudi umutite puding, šećer i vodu. Kad mleko zakuva, sipajte smesu za puding i mešajte dok se ne zgusne. Pomerite s vatre, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi.

U drugoj posudi miksajte omekšali margarin i šećer u prahu, pa postepeno dodajte ohlađeni puding. Posebno umutite šlag s vodom, a zatim ga umešajte u krem. Krem podelite na dva dela i u jedan umešajte otopljenu belu, a u drugi crnu čokoladu.

Slaganje torte i hlađenje

U kalup (Ø 26 cm) utisnite pripremljenu smesu od keksa, lešnika i soka. Poravnajte i stavite u frižider na 10–15 minuta.

Prvi sloj kreme rasporedite ravnomerno po podlozi. Na krem slažite red celih keksića (bez prethodnog umakanja).

Preko keksa nanesite drugi krem i po želji ukrasite dodatnim lešnicima, komadićima čokolade ili voćem. Ostavite tortu najmanje dva sata u frižideru da se dobro stegne.

