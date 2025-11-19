Magija u 30 minuta: Čokoladna torta za koju svi traže recept

Ova čokoladna torta ne zahteva sate pripreme, a njena bogata kremasta struktura i čokoladna glazura čine je čarobnom — neodoljiva je za svaki trenutak. Priprema traje oko 30 minuta, a rezultat je impresivan.
Zašto je ova torta posebna
Spoj prhkog čokoladnog testa i mileram krema stvara savršenu ravnotežu između hrskavog i mekog. Uz to, glazura od mlečne i tamne čokolade na pari daje fini, svilenkasti finiš koji baš mami na zalogaj.
Iako izgleda raskošno, nije komplikovana za izradu – srednji je nivo zahtevnosti.
Potrebni sastojci:
Testo
- 200 g brašna
- 100 g šećera u prahu
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašika kakao praha
- 100 g putera, isečenog na komade
Krem
- 4 kesice čokoladnog pudinga
- 250 g šećera
- 800 g mleka
- 1 litar mleka
Glazura
- 200 g mlečne čokolade
- 200 g čokolade za kuvanje
- 500 ml slatke pavlake
Kako da je napravite (korak po korak)
1. Priprema testa
Za čokoladno prhko testo potrebno vam je: brašno, jaje, šećer u prahu, vanilin šećer, prašak za pecivo, kakao prah i omekšali puter isečen na komade.
Umesite testo od ovih sastojaka i stavite u frižider na pola sata. Zatim razvaljajte testo i stavite ga u kalup za torte prečnika oko 24 cm koji ste lagano namazali uljem i posuti brašnom.
2. Priprema krema
Za čokoladni krem skuvajte puding sa šećerom u litru mleka, a kada je puding gotov, odmah dodajte mileram u vruće mleko i sve dobro promešajte, najbolje mutilicom da ne ostanu grudvice.
3. Pečenje
Sipajte krem u kalup preko testa i pecite na 170 stepeni 45 minuta. Ohladite tortu na sobnoj temperaturi.
4. Čokoladna glazura
Za čokoladnu glazuru, istopite mleko i čokoladu za kuvanje zajedno sa slatkom pavlakom na pari.
Prelijte glazuru preko ohlađenog kolača i stavite u frižider još 2 do 3 sata, najbolje preko noći.
Saveti za bolji rezultat
- Testo ćete izbalansirati ako maslac bude sobne temperature – to olakšava mesenje.
- Kad mutite kremu, pazite da ne ostane vruća – direktno miješanje može uzrokovati grudvice.
- Hlađenje je ključno: što dulje torta odmara u hladnjaku, to su svi slojevi bolje stabilizirani i ukusi dozrijevaju.
- Priprema glazure na pari zahteva strpljenje – niske temperature i stalno mešanje daju najglatkiju strukturu.
Zaključak:
Ako tražite čokoladnu tortu koja je brzo gotova, a izgleda i ide kao da ste uložili sate – ovo je vaš recept. Spoj prhke kore, mileram kreme i čokoladne glazure čini je fenomenalnom za svaku priliku. Isprobajte je, ohladite dobro i gledajte kako nestaje – sigurno ćete dobiti pohvale.
(Index recepti)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com