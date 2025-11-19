Magija u 30 minuta: Čokoladna torta za koju svi traže recept

Ako tražite čokoladnu tortu koja je brzo gotova, a izgleda i ide kao da ste uložili sate – ovo je vaš recept

Ova čokoladna torta ne zahteva sate pripreme, a njena bogata kremasta struktura i čokoladna glazura čine je čarobnom — neodoljiva je za svaki trenutak. Priprema traje oko 30 minuta, a rezultat je impresivan.

Zašto je ova torta posebna

Spoj prhkog čokoladnog testa i mileram krema stvara savršenu ravnotežu između hrskavog i mekog. Uz to, glazura od mlečne i tamne čokolade na pari daje fini, svilenkasti finiš koji baš mami na zalogaj.

Iako izgleda raskošno, nije komplikovana za izradu – srednji je nivo zahtevnosti.

Potrebni sastojci:

Testo

200 g brašna

100 g šećera u prahu

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

1 kašika kakao praha

100 g putera, isečenog na komade

Krem

4 kesice čokoladnog pudinga

250 g šećera

800 g mleka

1 litar mleka

Glazura

200 g mlečne čokolade

200 g čokolade za kuvanje

500 ml slatke pavlake

Kako da je napravite (korak po korak)

1. Priprema testa

Za čokoladno prhko testo potrebno vam je: brašno, jaje, šećer u prahu, vanilin šećer, prašak za pecivo, kakao prah i omekšali puter isečen na komade.

Umesite testo od ovih sastojaka i stavite u frižider na pola sata. Zatim razvaljajte testo i stavite ga u kalup za torte prečnika oko 24 cm koji ste lagano namazali uljem i posuti brašnom.

2. Priprema krema

Za čokoladni krem skuvajte puding sa šećerom u litru mleka, a kada je puding gotov, odmah dodajte mileram u vruće mleko i sve dobro promešajte, najbolje mutilicom da ne ostanu grudvice.

3. Pečenje

Sipajte krem u kalup preko testa i pecite na 170 stepeni 45 minuta. Ohladite tortu na sobnoj temperaturi.

4. Čokoladna glazura

Za čokoladnu glazuru, istopite mleko i čokoladu za kuvanje zajedno sa slatkom pavlakom na pari.

Prelijte glazuru preko ohlađenog kolača i stavite u frižider još 2 do 3 sata, najbolje preko noći.

Saveti za bolji rezultat

Testo ćete izbalansirati ako maslac bude sobne temperature – to olakšava mesenje.

Kad mutite kremu, pazite da ne ostane vruća – direktno miješanje može uzrokovati grudvice.

Hlađenje je ključno: što dulje torta odmara u hladnjaku, to su svi slojevi bolje stabilizirani i ukusi dozrijevaju.

Priprema glazure na pari zahteva strpljenje – niske temperature i stalno mešanje daju najglatkiju strukturu.

Zaključak:

Ako tražite čokoladnu tortu koja je brzo gotova, a izgleda i ide kao da ste uložili sate – ovo je vaš recept. Spoj prhke kore, mileram kreme i čokoladne glazure čini je fenomenalnom za svaku priliku. Isprobajte je, ohladite dobro i gledajte kako nestaje – sigurno ćete dobiti pohvale.

