Najbolji recept za posnu reformu tortu: Sočnija i kremastija od klasične – idealna za Božićni post

Tražite savršen desert za post? Ova posna reforma torta ruši sve predrasude. Bogata orasima i čokoladom, oduševiće vaše goste.

Koliko puta ste se našli pred praznim frižiderom ili sa ograničenim izborom namirnica tokom posta, a ipak želite da na sto iznesete nešto što izgleda i miriše na luksuz? Često su posne poslastice suve ili im nedostaje punoća ukusa, ali posna reforma torta menja ta pravila iz korena. Ona je dokaz da se i bez jaja, mleka i putera može postići vrhunsko, kremasto zadovoljstvo koje se topi u ustima.

Ako ste u potrazi za kraljicom slavske ili božićne trpeze, na pravom ste mestu. Ovaj recept donosi savršen sklad medenih kora i bogatog fila od oraha i čokolade. Mnogi koji su je probali tvrde da je ova verzija čak i sočnija od originala, a tajna leži u specifičnoj pripremi i balansu sastojaka koji garantuju svežinu danima.

Zašto je ovo najbolja posna reforma torta koju ćete probati?

Za razliku od mnogih „modernih“ varijanti, ovde se vraćamo korenima i kvalitetnim sastojcima. Posna reforma torta zahteva da ne štedite na orasima, jer oni su nosioci ukusa. Kombinacija meda u korama i pudinga kuvanog na vodi obogaćenog čokoladom stvara teksturu kojoj je nemoguće odoleti.

Sastojci koji prave razliku

Da bi vaša torta uspela iz prve, pripremite sledeće:

Za kore: Med, voda, šećer, brašno, soda bikarbona, mleveni orasi i malo rendane posne čokolade.

Za fil: Puding od vanile (koji se kuva u vodi), šećer, brašno, posna čokolada, margarin i obilje mlevenih oraha.

Tajna pripreme sočnih kora

Ključ uspeha leži u strpljenju i redu. Pomešajte med, vodu, šećer i ulje, a zatim dodajte suve sastojke – brašno pomešano sa sodom bikarbonom i orasima. Smesa treba da bude homogena. Ispecite četiri tanke kore na obrnutom plehu ili papiru za pečenje. Upravo te tanke korice, kada upiju fil, čine da posna reforma torta postane jedinstvena celina.

Kako do najkremastijeg fila bez mleka?

Mnogi greše jer filove za posne torte prekuvaju ili ostave previše retkim. Evo trika: u šerpu stavite šećer i vodu da provri, a zatim zakuvajte razmućeni puding i brašno. Mešajte energično dok se ne zgusne. U vruću smesu odmah ubacite čokoladu da se otopi. Kada se osnovni fil potpuno ohladi, sjedinite ga sa penasto umućenim margarinom i na kraju umešajte mlevene orahe. Ovaj redosled garantuje stabilnost.

Filovanje – Slatki ritual

Filovanje je trenutak kada magija nastaje. Ređajte koru pa fil, i tako do kraja. Završite glazurom od čokolade otopljene sa malo ulja za onaj prepoznatljivi staklasti sjaj. Ostavite je da prenoći u frižideru – to je presudno kako bi se ukusi proželi i kore omekšale.

Posna reforma torta nije obična torta, to je tradicija na tanjiru prilagođena vašim potrebama. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje ukućane ovim čokoladnim čudom već danas i uverite se zašto je ovaj recept apsolutni favorit svake zime!

