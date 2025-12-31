Najkremastija čokoladna torta, bez pečenja i gotova za samo 30 minuta

Najkremastija čokoladna torta, bez pečenja u rerni po ovom receptu oduševiće sve, a napravićete je za samo 30 minuta.

Tražite čokoladnu tortu bez pečenja? Ovaj recept po kom se pravi najkremastija čokoladna torta za samo 30 minuta garantuje da ćete ukusom oduševiti sve goste.

Svi vole brze i jednostavne poslastice! Ako tražite savršenu čokoladnu tortu bez pečenja, koja je gotova za samo pola sata, pronašli ste je.

Ova najkremastija čokoladna torta je spas za nenajavljene goste i proslave. Tajna je u triku sa podlogom i savršenom odnosu čokolade i kreme, zbog čega je ova torta nepogrešiv hit koji oduševljava baš svakoga. Vreme je da zaboravite na rernu!

Sastojci:

Za podlogu:

300 g mlevenog plazma keksa (ili drugih masnih biskvita)

150 g putera (otopljenog)

3 kašike mleka (ili soka od narandže za poseban ukus)

Za najkremastiji fil:

200 g kvalitetne crne čokolade (70% kakaoa)

100 g mlečne čokolade

250 g putera (omekšalog, sobne temperature)

200 g šećera u prahu

50 ml slatke pavlake (za topljenje čokolade)

300 ml neutralne pavlake za šlag (ili slatke pavlake sa 30% masti)

Tajna najkremastijeg fila: Bez kuvanja i za 15 minuta

Kremastu teksturu i brzinu postižemo izostavljanjem klasičnog kuvanja fila. Umesto toga, oslanjamo se na kvalitetnu, rastopljenu čokoladu i savršeno umućenu puter-kremu.

Važno je naglasiti: 30 minuta je vreme pripreme i slaganja. Posle toga ide hlađenje.

Priprema (gotova za 30 minuta)

1. Korak: U posudi pomešajte mleveni keks, otopljeni puter i mleko. Dobro sjedinite dok ne dobijete vlažnu, kompaktnu smesu. Smesu utisnite u kalup prečnika 20-22 cm, obložen pek papirom. Odmah stavite u frižider dok pripremate fil.

2. Korak: Čokoladu izlomite i prelijte sa 50 ml slatke pavlake. Otopite je na pari ili u mikrotalasnoj, a zatim ostavite da se malo prohladi. U drugoj posudi mikserom umutite omekšali puter sa šećerom u prahu dok ne dobijete penastu smesu. U umućeni puter postepeno dodajte prohlađenu otopljenu čokoladu i dobro sjedinite. Posebno umutite preostalih 300 ml pavlake u čvrst šlag. Nežno špatulom umešajte šlag u čokoladnu smesu. Pažnja: Mešajte kratko i nežno kako bi fil ostao vazdušast – to je ključ za kremastu teksturu!

3. Korak: Fil izlijte preko podloge od keksa. Poravnajte i stavite u frižider na minimalno 4 sata, a najbolje preko noći, da se stegne. Pre služenja, ukrasite rendanom čokoladom, kakaoom ili svežim voćem.

Ova čokoladna torta bez pečenja je dokaz da je za vrhunski ukus i oduševljenje gostiju potrebno samo pola sata i nekoliko jednostavnih trikova!

