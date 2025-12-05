Neodoljiva kremasta torta bez jaja i mleka – a ni ne peče se

Da li ste ikada probali tortu koja je toliko kremasta, a ne sadrži ni jaja ni mleko? Ova poslastica je postala hit jer spaja bogatstvo ukusa sa jednostavnom pripremom. Gotova je za tren, a savršen je spoj nežne podloge i dva baršunasta krema – belog i crnog. A najbolje od svega je što nećete morati da palite šporet da bi je pripremili.
Zašto je ova torta posebna?
- Ne peče se – štedi vreme i energiju.
- Pogodna je za post i goste sa alergijama.
- Kombinuje hrskavu podlogu od keksa i lešnika sa kremastim, raskošnim slojevima.
Sastojci za podlogu
- 250 g mlevenog keksa
- 100 g mlevenih pečenih lešnika
- 100 g otopljenog margarina
- 100 g šećera u prahu
- 200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka
Priprema podloge: Sve sastojke pomešajte i utisnite u kalup. Ostavite da se stegne dok pripremate kremove.
Krem I: 1 l sojinog mleka, 160 g pudinga sa ukusom vanile, 6 kašika šećera.
Krem II: 200 ml vode, 150 g margarina, 100 g šećera u prahu, 1 kesica šlaga, 50-60 ml hladne vode, 200 g bele i 100 g crne čokolade.
Priprema kremova:
Krem I skuvajte kao puding i ostavite da se ohladi.
Krem II umutite margarin, šećer i šlag, pa dodajte rastopljenu čokoladu.
Složite tortu: prvo podloga, zatim kremovi, a na kraju dekoracija po želji.
Brzo, jednostavno i efektno
Ova kremasta torta bez jaja i mleka izgleda raskošno, a svi sastojci su lako dostupni. Čak i ako prvi put pravite posnu tortu, uspeh je zagarantovan. Idealna je za rođendane, praznike ili spontani desert kada želite da impresionirate.
Saveti za savršenu tortu
- Keks možete blago natopiti sokom od pomorandže za sočniju podlogu.
- Kremovi se mogu aromatizovati vanilom, kakaom ili likerom po želji.
- Dekoracija može biti voće, čokoladne mrvice ili orašasti plodovi.
Isprobajte ovu kremastu tortu bez jaja i mleka i otkrijte kako jednostavna priprema može dati spektakularan rezultat. Svaki zalogaj je kombinacija hrskavog, kremastog i bogatog ukusa – savršeno za sve prilike.
