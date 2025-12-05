Neodoljiva kremasta torta bez jaja i mleka – a ni ne peče se

Svaki zalogaj je kombinacija hrskavog, kremastog i bogatog ukusa – savršeno za sve prilike.

Da li ste ikada probali tortu koja je toliko kremasta, a ne sadrži ni jaja ni mleko? Ova poslastica je postala hit jer spaja bogatstvo ukusa sa jednostavnom pripremom. Gotova je za tren, a savršen je spoj nežne podloge i dva baršunasta krema – belog i crnog. A najbolje od svega je što nećete morati da palite šporet da bi je pripremili.

Zašto je ova torta posebna?

Ne peče se – štedi vreme i energiju.

Pogodna je za post i goste sa alergijama.

Kombinuje hrskavu podlogu od keksa i lešnika sa kremastim, raskošnim slojevima.

Sastojci za podlogu

250 g mlevenog keksa

100 g mlevenih pečenih lešnika

100 g otopljenog margarina

100 g šećera u prahu

200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka

Priprema podloge: Sve sastojke pomešajte i utisnite u kalup. Ostavite da se stegne dok pripremate kremove.

Krem I: 1 l sojinog mleka, 160 g pudinga sa ukusom vanile, 6 kašika šećera.

Krem II: 200 ml vode, 150 g margarina, 100 g šećera u prahu, 1 kesica šlaga, 50-60 ml hladne vode, 200 g bele i 100 g crne čokolade.

Priprema kremova:

Krem I skuvajte kao puding i ostavite da se ohladi.

Krem II umutite margarin, šećer i šlag, pa dodajte rastopljenu čokoladu.

Složite tortu: prvo podloga, zatim kremovi, a na kraju dekoracija po želji.

Brzo, jednostavno i efektno

Ova kremasta torta bez jaja i mleka izgleda raskošno, a svi sastojci su lako dostupni. Čak i ako prvi put pravite posnu tortu, uspeh je zagarantovan. Idealna je za rođendane, praznike ili spontani desert kada želite da impresionirate.

Saveti za savršenu tortu

Keks možete blago natopiti sokom od pomorandže za sočniju podlogu.

Kremovi se mogu aromatizovati vanilom, kakaom ili likerom po želji.

Dekoracija može biti voće, čokoladne mrvice ili orašasti plodovi.

Isprobajte ovu kremastu tortu bez jaja i mleka i otkrijte kako jednostavna priprema može dati spektakularan rezultat. Svaki zalogaj je kombinacija hrskavog, kremastog i bogatog ukusa – savršeno za sve prilike.

