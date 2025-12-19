Ovako lepu, a jednostavnu tortu još niste pravili: Ulepšaće svaku prazničnu trpezu

Najbolja keks torta na svetu koja može da se pripremi u rekordnom roku i od jeftinih sastojaka, a biće kraljica svake praznične trpeze.

Postoje torte koje su lepe. Postoje torte koje su ukusne. A postoji i najbolja keks torta na svetu koja može da se pripremi u rekordnom roku i od jeftinih sastojaka, a biće kraljica svake praznične trpeze.

Šta ovu tortu čini tako posebnom?

Ova keks torta se ne peče, nema jaja, nema brašna niti dodatog šećera, već preovladavaju intenzivan ukus kafe, sočnost pavlake, slatkoća kondenzovanog mleka i slatka gorčina crne čokolade.

Sastojci:

150 gr krem sira

30 gr ili 2 kašike pavlake

230 gr čokoladnog keksa

1 šolja instant kafe

150 gr crne čokolade

200 gr kondenzovanog mleka

Priprema:

U veliku posudu ubacite krem sir i kondenzovano mleko, koristite mikser dok vam smesa ne postane vazdušasta. Dodajte pavlaku u smesu i nastavite da mešate. Sastojci bi trebalo da se sjedine u svetlu karamel boju bez grudvica. Slobodno probajte kako biste proverili da li vam jačina ukusa odgovara.

Skuvajte jednu šolju instant kafe i sipajte u plitku posudu. Čokoladne keksiće, jedan po jedan, umočite u kafu, pazite da ih ne zadržavate mnogo u njoj da se ne bi raspali.

Uzmite papir za pečenje koji ćete postaviti u posudu, u kojoj ste odučili da napravite kolač. Čokoladne keksiće krenite da postavljate na papir za pečenje, jedan po jedan, verovatno ćete morati da polomite koji komad kako biste dobili pravilan geometrijski oblik koji pokriva celu površinu dna.

Uzmite kašiku i njome zahvatite malo smese, ravnomerno rasporedite preko keksića, tako da ih smesa skroz prekrije. Preko toga ide još jedan sloj keksića, a preko njih smesa, nastavite sa dodavanjem slojeva dok ne završite sa celom količinom smese i keksa.

Torta bi trebalo da ima najmanje četiri sloja, koja se završavaju smesom. Za ukrašavanje, polovinu crne čokolade istopite i ravnomerno rasporedite, a polovinu izmrvite preko vaše torte.

Prekrijte je plastičnom folijom i ostavite da se vaša keks torta u frižideru stegne najmanje četiri sata. Što je više ostavite da se hladi, torta će biti ukusnija.

Rezultat je keks torta koja deluje jednostavno, ali ostavlja dug trag. Nije preslatka, ne zamara i može da se jede i dan kasnije bez gubitka kvaliteta.

