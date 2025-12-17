Posna Šeherezada: Torta raskošnog izgleda i ukusa, a sprema se brzo i lako

Šeherezada torta je popularna decenijama s razlogom. Zahvaljujući slojevima izgleda raskošno i kao da se u nju ulaže mnogo vremena

Šehezerada torta je idealan izbor ako vam za slavsku trpezu potrebna poslastica koja je istovremeno izdašna i jednostavna, a možete je napraviti i u posnoj varijanti.



Šeherezada torta je popularna decenijama s razlogom. Zahvaljujući slojevima izgleda vrlo raskošno i kao da se u nju ulaže mnogo vremena. Ukrasna je na trpezi, a ukus joj je božanstven.

Tako omiljeni slatkiši često imaju i svoje posne varijante, a Šeherezada torta bez mleka i drugih namirnica životinjskog porekla pravi se i brzo i lako, prenosi informer.rs. I ostaje fantastičnog ukusa. Evo šta je sve potrebno za ovu posnu tortu:

Sastojci za krem za Šeherzada tortu

4 + 2 kašike šećera

2 kesice pudinga od karamele

750 ml sojinog ili bademovog mleka

150 g posnog margarina

150 g šećera u prahu

Podloga:

4 x 15 komada petit keksa umočenih u bademovo mleko

Preliv:

100 g čokolade

3 kašike ulja

3 kašike bademovog ili sojinog mleka

Premaz:

165 g posnog šlaga

300 ml gazirane vode

Priprema torte:

Najpre skuvajte puding. U šerpu sipajte 4 kašike šećera da se karamelizuje na vatri, a posebno umutite puding i preostale 2 kašike šećera sa 200 ml mleka. Ostatak mleka (500 ml) sipajte preko karamelizovanog šećera i sačekajte da se šećer otopi, pa kad provri umešajte puding i mešajte dok se ne zgusne. Potom sklonite s vatre, stavite preko foliju ili kesu i ostavite da se hladi.

Mleko koje je preostalo od pudinga koristite za umakanje keksa.

Ređajte po tacni posni keks umočen u biljno mleko, pa premažite tankim slojem čokolade i stavite u frižider da se stegne dok napravite fil.

Umutite posni margarin sa šećerom u prahu, pa tome dodajte ohlađen puding i nastavite da mutite. Odvojeno umutite šlag s kiselom vodom dok ne budete zadovoljni gustinom.

Izvadite keks iz frižidera, pa stavite preko topljenu čokoladu, namažite karamel filom, a potom i šlagom. Zatim ponovo ređajte keks umočen u mleko, fil, pa šlag i tako dok ne potreošite materijal.

Na kraju sve namažite tankim slojem fila i ostavite da se stegne, pa ukrasite posnim šlagom i keksom po želji. Posna Šeherzada torta je gotova.

