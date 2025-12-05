Starinska torta iz šerpe: Brzo se sprema, a bogat domaći ukus osvajana prvi zalogaj

Starinska torta iz šerpe je mekana, sočna i jednostavna za pripremu – ukus detinjstva koji će osvojiti srca svih ukućana

Ako ste mislili da su najmekše i najsočnije torte rezervisane za rernu – starinska torta iz šerpe će vas razuveriti. Ovaj zaboravljeni klasik priprema se jednostavno, bez komplikovanih koraka, a rezultat je mirisna, nežna poslastica koja podseća na detinjstvo.

Savršena za trenutke kada želite toplinu domaće kuhinje, a nemate vremena za komplikovane recepte.

Šerpuša je torta sa bogatom istorijom, koja se oslanja na jednostavnost pripreme i ukusne sastojke. Naziv je dobila po tome što se ne filuje, već se preliva filom direktno u šerpi, kako se to nekada radilo u vreme naših baka.

U to vreme nisu postojali kalupi za torte, ali to nije sprečavalo stvaranje neodoljivih poslastica. Danas možete koristiti kalup za lepši i uredniji izgled, ali čak i bez njega, šerpuša zadržava svoju rustičnu čar i autentičnost.

Ova torta je savršena za one koji vole jednostavne recepte koji ne oduzimaju mnogo vremena, a istovremeno žele bogat, domaći ukus. Idealna je za porodična okupljanja i brze slatke trenutke jer se priprema lako, a rezultat je mekana, sočna torta koja će sigurno osvojiti srca svih ukućana.

Sastojci za tortu iz šerpe:

Za koru:

2 jaja

9 kašika šećera

1 kesica vanilin šećera

10 kašika vode

12 kašika brašna

1/2 kesice praška za pecivo

Za fil:

1 l mleka

1500 g šećera

200 g čokolade za kuvanje

250 g putera

250 g mlevenih oraha

Za ganaš:

200 g crne čokolade

100 ml neutralne pavlake

Priprema:

1. Umutite sve sastojke za koru.

2. Pecite dve kore na 180 stepeni oko 15-20 minuta.

3. Pomešajte sve sastojke za fil, prokuvajte i prelijte preko kora.

4. Ređajte u šerpi obloženoj pek-papirom rednom: kora-fil-kora-fil i tako sve dok ne ponestane.

5. Kore ne treba hladiti.

6. Otopite čokoladu s ganaš s pavlakom i preliti.

Ovoj torti zaista nije potrebna posebna dekoracija i odlična je baš takva kakva jeste.

Starinska torta iz šerpe nije samo recept, već uspomena na mirise detinjstva i toplinu domaće kuhinje. Ova mekana i sočna torta sigurno će osvojiti srca svih ukućana – jednostavna je za pripremu, a njen bogat ukus i nežna tekstura podsećaju na kolače koje su nekada pravile bake. Pečena bez rerne, direktno u šerpi, ova torta donosi savršen spoj tradicije i praktičnosti, idealna za trenutke kada želite da iznenadite porodicu nečim toplim, domaćim i neodoljivim.

