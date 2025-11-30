Torta “Bratstvo i jedinstvo” – najbolja i najlepša poslastica bivše Jugoslavije! (VIDEO)

Ovo je recept za jednu od najomiljenijih torti iz vremena stare Jugoslavije.
A njen naziv nas podseća na stara vremena.
Torta se zove Bratstvo i jedinstvo, preukusna je i veoma se lako pravi. U nastavku vam donosimo recept za ovaj ukusni desert.
Kora:
6 jaja
6 kašika šećera
6 kašika oraha
1 kašika brašna
Sastojci za fil
250 g puter
6 žumanac
12 kašika šećera u prahu
150 g mlevenog keksa
100 oraha
150 ml voćnog sok
po 50 g bele i crne čokolade
Za ukrašavanje torte:
300 g šećera
2 čaše vode
Priprema:
Kora: Odvojiti žumanca od belanaca, pa dobro umutiti i postepeno dodavati šećer i mutiti, pa dodati žumanca i orahe. Promešati varjačom, pa dodati brašno, pa promešati i staviti da se peče na 180 stepeni.
Fil: Umutiti puter i šećer u prahu, pa dodati žumanca, keks, orahe, čokoladu i sok.
Premazati koru filom i staviti u frižider, a za to vreme pripremiti završni deo torte.
Završni deo: U šerpicu sipati šećer i staviti na šporet da se topi, pa dodati vodu i kuvati dok se ne zgusne.
Umutiti belanca i dodati sirup, pa promešati. Premazati preko torte i ukrasiti, prenosi dnevnik.rs.
Dakle, vaša nostalgična torta, koje mnoge podseća na detinjstvo, je gotova, a prikladna je gotovo za sve prilike.
