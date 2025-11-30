Torta “Bratstvo i jedinstvo” – najbolja i najlepša poslastica bivše Jugoslavije! (VIDEO)

Torta koja se nekada u celoj bivšoj Jugoslaviji pravila skoro za svaku svečanu priliku. Simboličnog naziva, bila je na svakoj trpezi

Ovo je recept za jednu od najomiljenijih torti iz vremena stare Jugoslavije.

A njen naziv nas podseća na stara vremena.

Torta se zove Bratstvo i jedinstvo, preukusna je i veoma se lako pravi. U nastavku vam donosimo recept za ovaj ukusni desert.

Kora:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika oraha

1 kašika brašna

Sastojci za fil

250 g puter

6 žumanac

12 kašika šećera u prahu

150 g mlevenog keksa

100 oraha

150 ml voćnog sok

po 50 g bele i crne čokolade

Za ukrašavanje torte:

300 g šećera

2 čaše vode

Priprema:

Kora: Odvojiti žumanca od belanaca, pa dobro umutiti i postepeno dodavati šećer i mutiti, pa dodati žumanca i orahe. Promešati varjačom, pa dodati brašno, pa promešati i staviti da se peče na 180 stepeni.

Fil: Umutiti puter i šećer u prahu, pa dodati žumanca, keks, orahe, čokoladu i sok.

Premazati koru filom i staviti u frižider, a za to vreme pripremiti završni deo torte.

Završni deo: U šerpicu sipati šećer i staviti na šporet da se topi, pa dodati vodu i kuvati dok se ne zgusne.

Umutiti belanca i dodati sirup, pa promešati. Premazati preko torte i ukrasiti, prenosi dnevnik.rs.

Dakle, vaša nostalgična torta, koje mnoge podseća na detinjstvo, je gotova, a prikladna je gotovo za sve prilike.

