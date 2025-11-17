Zaboravljena torta koja je nekada bila ponos svake domaćice, iznenada osvaja srca ponovo

Žito torta — nekada ponos svake domaćice — vraća se na trpeze i donosimo recept kako je lako pripremiti ponovo.

Žito torta, nekad zaboravljena poslastica iz bakine kuhinje, ponovo se vraća u centar pažnje — i to sa dobrim razlogom. Ovaj klasičan recept, sa orasima i bogatim filom, pokazuje da tradicija i dalje ima moć da očara.

Dugo je smatrana starinskom, gotovo zaboravljenom poslasticom, ali sada doživljava novu renesansu. Recept je jednostavan, ali ukus — duboko emotivan i nostalgičan.

Nekada je bila ponos svake domaćice, s kolačem koji je pričao priču o strpljenju i pažnji.

Šta čini žito tortu posebnom?

Slojevi i tekstura: Tortu čine četiri kore — svaka sa belancima i orasima — što daje vazdušnu, a opet čvrstu strukturu.

Bogati fil: Za fil se koristi mleko, mnogo žumanaca, šećer, puter i mleveni orasi. Krstarica navodi i dodatak muškatnog oraščića koji produbljuje ukus.

Ukus prošlih vremena: Zahvaljujući orasima i nežnom kremu, svaki zalogaj vraća na slavske trpeze naših baka.

Sastojci:

Za jednu koru (x4)

4 belanca

90 g šećera

30 g brašna

50 g oraha

Za fil:

1 l mleka

16 žumanaca

350 g šećera

400 g oraha

250 g maslaca

140 g brašna

muskatni orah po ukusu

Priprema:

Umutiti belanca u penu i postepeno dodavati šećer. Kada dobijete čvrsto testo, lopaticom umesiti brašno i orahe. Prečnik pleha za koru treba da bude 27 cm.

Pecite u zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 minuta. Tako napraviti 4 kore. Za fil pomešati malo mleka sa žumancima i brašnom, a ostatak staviti na šporet da provri sa šećerom. Kada provri, lagano umešajte umućena žumanca, i kuvajte dok se ne zgusne.

U vruć fil umešajte puter i orahe i dodajte muškatni oraščić po ukusu. Ostaviti da se dobro ohladi. Ređati tortu – sloj kore, sloj fila, pa ukrasiti. Ostavite da odstoji nekoliko sati i spremno je za serviranje.

Saveti koji prave razliku

Strpljenje je ključ : Tortu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati — tada se fil utaba, a kore omekšaju.

: Tortu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati — tada se fil utaba, a kore omekšaju. Muškatni oraščić: Male količine vrlo intenzivnog začina čine veliku razliku — ne preterujte, ali ni nemojte izostaviti.

Male količine vrlo intenzivnog začina čine veliku razliku — ne preterujte, ali ni nemojte izostaviti. Dekoracija : Možete posuti mlevenim orasima po vrhu ili dodati malo čokolade za kontrast.

: Možete posuti mlevenim orasima po vrhu ili dodati malo čokolade za kontrast. Varijacije: U zavisnosti od sezone i ukusa, možete dodati sloj džema između kora ili ubaciti mrvljene lešnike umesto oraha.

Žito torta nije samo kolač — to je most između prošlosti i sadašnjosti. Kada je napravite, dobijate mnogo više od slatkiša: dobijate priču, tradiciju i osećaj doma. Zato, sledeći put kada poželite da pripremite nešto starinsko, a ujedno izuzetno – napravite žito tortu. Sigurno će vas oduševiti, a možda ćete pridobiti i nove obožavaoce među prijateljima.

