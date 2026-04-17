Ukusna pita od bobičastog voća, sa gotovim korama ne može jednostavnije. Svi će vas pitati za recept

Ova ukusna pita od bobičastog voća je nešto najjednostavnije što možete da brzo napravite. Poslastica koja je inspirisana prolećem.

Dolaskom proleća, sve više tražimo lagane, voćne deserte koji se brzo pripremaju i izgledaju kao da smo uložili mnogo truda u njih. Ne može biti jednostavnije od ovog. Ukusna pita od bobičastog voća je savršenstvo, svi će tražiti recept.

Jednostavna kora za pitu i kolač od bobičastog voća je upravo to, savršena kombinacija hrskavog i kremastog koja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Idealna je za sve koji žele nešto slatko bez previše komplikacija u kuhinji, a recept je gastro blogerke Antonije Jagodić.

Ukusna pita od bobičastog voća – recept

Sastojci:

500 g kore za pitu

100 g putera

3 jaja

150 g šećera

500 ml slatke pavlake

1 kašičica vanile

150 g bobičastog voća (borovnice, maline itd.)

šećer u prahu (po želji)

Priprema:

U činiji pomešajte slatku pavlaku, jaja i vanilu. Dodajte šećer i dobro promešajte dok ne dobijete glatku smesu.

Istopite puter. Premažite jednu koru puterom, pokrijte drugom korom i zajedno ih uvijte u spiralu. Stavite na podmazan pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore (uvek koristite dve kore). Ako vam je ostalo putera, premažite svaku pitu njime.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite iz rerne i ravnomerno prelijte pripremljenom smesom.

Poređajte bobice odozgo. Vratite u rernu i pecite još 35 minuta na istoj temperaturi.

Ostavite da se ohladi i po želji pospite šećerom u prahu pre serviranja.

Prijatno!

Pogledajte video recept ovde.

