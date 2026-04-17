Ukusna pita od bobičastog voća, sa gotovim korama ne može jednostavnije. Svi će vas pitati za recept

Dolaskom proleća, sve više tražimo lagane, voćne deserte koji se brzo pripremaju i izgledaju kao da smo uložili mnogo truda u njih. Ne može biti jednostavnije od ovog. Ukusna pita od bobičastog voća je savršenstvo, svi će tražiti recept.
Jednostavna kora za pitu i kolač od bobičastog voća je upravo to, savršena kombinacija hrskavog i kremastog koja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Idealna je za sve koji žele nešto slatko bez previše komplikacija u kuhinji, a recept je gastro blogerke Antonije Jagodić.
Ukusna pita od bobičastog voća – recept
Sastojci:
- 500 g kore za pitu
- 100 g putera
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 500 ml slatke pavlake
- 1 kašičica vanile
- 150 g bobičastog voća (borovnice, maline itd.)
- šećer u prahu (po želji)
Priprema:
U činiji pomešajte slatku pavlaku, jaja i vanilu. Dodajte šećer i dobro promešajte dok ne dobijete glatku smesu.
Istopite puter. Premažite jednu koru puterom, pokrijte drugom korom i zajedno ih uvijte u spiralu. Stavite na podmazan pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore (uvek koristite dve kore). Ako vam je ostalo putera, premažite svaku pitu njime.
Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Izvadite iz rerne i ravnomerno prelijte pripremljenom smesom.
Poređajte bobice odozgo. Vratite u rernu i pecite još 35 minuta na istoj temperaturi.
Ostavite da se ohladi i po želji pospite šećerom u prahu pre serviranja.
Prijatno!
Pogledajte video recept ovde.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com